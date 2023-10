O WhatsApp, aplicativo de mensagens mais baixado em todo o mundo, pode ser considerado um verdadeiro canivete suíço quando o assunto é nos comunicarmos com outras pessoas. No entanto, a plataforma pode consumir um espaço indesejável em seu celular por conta do acúmulo de mídias em conversas e grupos, e, caso esses arquivos não sejam apagados com frequência, a lentidão na plataforma e no seu aparelho é quase certa. A seguir, aprenda como deixar o seu app muito mais leve e rápido.

Truque para aliviar o WhatsApp e deixe o celular mais rápido. — Foto: Reprodução

WhatsApp mais leve

O aplicativo de mensagens WhatsApp, pode consumir considerável espaço de armazenamento nos dispositivos devido ao acúmulo de mídias em conversas e grupos, e se esses arquivos não forem regularmente gerenciados, podem resultar em lentidão.

No entanto, os usuários têm à disposição algumas medidas para otimizar o espaço do celular. Continue a leitura, logo a seguir, e saiba como deixar não apenas o seu app mais leve como, consequentemente, o seu smartphone.

6 dicas para deixar seu WhatsApp (e seu smartphone) mais leves

Excluir arquivos específicos, limpar o cache e desativar o download automático são exemplos de ações que podem fazer a diferença na hora do seu aparelho funcionar de maneira mais rápida. A seguir, destacamos estratégias para economizar espaço e gerenciar a memória do dispositivo.

1. Apague arquivos específicos pelo WhatsApp

Com o constante fluxo de mídias pelo WhatsApp, se tornou essencial gerenciar os arquivos recebidos e enviados para otimizar o espaço de armazenamento do dispositivo. Para realizar essa tarefa, basta acessar as configurações diretamente no WhatsApp.

Ao abrir o aplicativo, acesse a aba “Conversas” e clique nos três pontos no canto superior direito. Em seguida, vá em “Configurações” e selecione “Armazenamento e dados”. Por fim, toque em “Gerenciar armazenamento”.

Nesse momento, você poderá visualizar os itens frequentemente compartilhados, as mídias com mais de 5 MB e os arquivos enviados em cada conversa. Analise cada item e decida se deseja excluí-lo.

Para removê-lo, clique no item desejado e, em seguida, no ícone de lixeira no canto superior direito. Isso lhe dará o controle para apagar itens específicos e, assim, liberar espaço no seu dispositivo.

2. Desative o download automático das mídias

Desativar o download automático das mídias proporciona um maior controle sobre os arquivos que são armazenados no seu celular. Dessa forma, fotos, vídeos ou documentos somente ocuparão espaço se você optar por baixá-los.

Para configurar essa opção, vá novamente aos três pontos no canto superior direito e acesse as configurações do WhatsApp. Clique em “Armazenamento e dados” e escolha sua preferência em relação ao download automático das mídias.

Vale ressaltar que as mensagens de voz são baixadas automaticamente, independentemente da configuração. Isso permite que você tenha um controle mais efetivo sobre o espaço na memória do seu celular.

3. Limpe o cache

Outra ação eficaz para liberar espaço de armazenamento no seu dispositivo é limpar o cache do WhatsApp. Essa ação remove dados temporários e contribui para a otimização do espaço disponível. Para dispositivos Android, acesse as configurações do dispositivo e procure por “Aplicativos”.

Role a tela até encontrar o WhatsApp e, em seguida, vá até “Armazenamento”. Por fim, toque em “Limpar cache” na parte inferior da tela. No caso de dispositivos iOS, o procedimento é um pouco diferente. Para eliminar arquivos temporários, é necessário desinstalar e reinstalar o aplicativo.

Entretanto, se desejar apagar todas as mídias do WhatsApp definitivamente, siga as etapas: acesse “Ajustes”, clique no perfil do iCloud, vá em “iCloud”, “Gerenciar Armazenamento” e localize o WhatsApp. Por fim, clique em “Apagar dados”.

4. Use aplicativos de limpeza

Uma alternativa eficaz para gerenciar o espaço do seu celular é recorrer a aplicativos de limpeza, como o “Cleaner for WhatsApp”, disponível para dispositivos Android. Este aplicativo é capaz de limpar diversos tipos de mídias, mas requer permissão para acessar o armazenamento interno.

Ao iniciá-lo, selecione a pasta do WhatsApp, o aplicativo fará a análise de todas as mídias disponíveis. Escolha as mídias que deseja organizar e, por fim, clique no ícone de lixeira no canto superior direito para excluí-las.

É possível também apagar a pasta inteira marcando-a e, em seguida, repetindo o processo ao clicar na lixeira. Para dispositivos iOS, uma opção similar é o aplicativo “Cleaner – Limpar celular cache”, que opera de maneira análoga e auxilia na organização e exclusão de mídias indesejadas.

5. Ative as mídias temporárias

As mídias temporárias constituem um recurso nativo que permite que os arquivos sejam automaticamente apagados após um período determinado.

Ao ativar essa função, você pode usufruir dos arquivos no momento em que são enviados, evitando que ocupem espaço no armazenamento do seu dispositivo.

Para ativar essa opção, acesse as configurações do WhatsApp, vá para “Armazenamento e dados”, e selecione “Gerenciar armazenamento”. Em seguida, escolha a duração para a exclusão automática das mídias e decida se deseja aplicar essa configuração às conversas.

6. Limpe as conversas arquivadas

Remover conversas arquivadas pode ser uma medida adicional para liberar espaço no seu smartphone. O processo é simples e pode ser realizado diretamente no WhatsApp.

Inicie o aplicativo, clique em “Arquivadas” no início da página, identifique a conversa que deseja excluir e pressione até que o ícone de lixeira, localizado no canto superior direito, apareça.

Confirme a exclusão em “Apagar conversa”. Agora, você está ciente de diversas estratégias para liberar espaço no seu celular e manter o desempenho do seu dispositivo móvel em ótimas condições.

