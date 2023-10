Todos os dias uma nova inovação tecnológica surge no cenário brasileiro e mundial. A maneira como as pessoas se comunicam nesses mensageiros mudou bastante — um código secreto mudou a maneira como as pessoas se comunicam através do WhatsApp. Sem contar que está causando até mesmo um certo suspense em alguns usuários. Trata-se do código ‘6929’. É uma mensagem de perigo? De risco? Saiba todos os detalhes abaixo e lembre-se: “Todo cuidado é pouco”.

WhatsApp código 6929 leva SUSPENSE aos usuários; entenda | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual o significado do código ‘6929’?

É um código que está gerando muitas controvérsias entre os usuários do WhatsApp. E seu significado não é lá um dos melhores. Quando receber em sua conversa com o amigo, companheiro ou qualquer pessoa que seja — tenha bastante cuidado.

O código está se tornando cada vez mais comum e popular. Este simples código ‘6929’ significa uma espécie de “Obrigado, adeus”. De maneira mais direta — a pessoa quer encerrar a conversa e está agradecendo pelo diálogo.

Portanto, este código está se tornando cada vez mais popular em razão da importância em conseguir “deixar uma conversa” de lado de maneira simples, agradável e sem ofensas.

Logo, o intuito deste código é tornar tudo mais claro e amplo. Isto é, que as conversas ou despedidas sejam mais simples e sem enroladas. Geralmente usado por pessoas não tão próximas.

Cada vez mais esses códigos estão se popularizando nas redes sociais, principalmente em razão da ampla divulgação por meios de comunicação como o WhatsApp, TikTok e X.

Outro código está chamando a atenção de todos

Além do código ‘6929’ há um outro código que está chamando a atenção de todos os usuários. Isto é, o código ‘14324’. Por mais que pareça somente uma sequência de números aleatórios, há um significado mais profundo por detrás.

É bastante usado por jovens e este código é usado de maneira implícita para representar sentimentos de amor e carinho. Portanto — quando alguém envia o código ‘14324’ representa amor e carinho. Logo — estes códigos secretos por mais simples que sejam para muitos, representa grandes coisas quando se procura sua essência e origem.

É comum que todos os dias novos códigos e maneiras de se comunicar surjam entre os usuários. Sendo uma maneira descontraída e descolada de fazer comunicação. Entretanto, é sempre importante estar atento quanto as mudanças e novidades do mundo da tecnologia.

Na próxima vez que você enviar ou receber estes códigos, saiba quais são os seus respectivos significados. Quando precisar sair e não quiser ser mal educado, basta digitar ‘6929’ e quando quiser demonstrar amor profundo por alguém — basta digitar a sequência acima.

