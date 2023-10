A Caixa reforça sua posição de liderança no segmento de financiamentos de imóveis, ao conquistar uma fatia de 68,3% do mercado. Ao final de setembro, a carteira de crédito da instituição atingiu a marca de R$ 700 bilhões, representando um aumento de mais de 13% em comparação ao mesmo mês no ano anterior. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda como solicitar o financiamento de um imóvel pelo banco.

Está mais fácil comprar uma casa em 2023? Caixa anuncia recorde de financiamentos — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Sua casa própria está chegando

A Caixa Econômica Federal superou suas próprias marcas na concessão de crédito imobiliário no terceiro trimestre de 2023.

Segundo a instituição financeira, um valor significativo de R$ 51,3 bilhões foi injetado no mercado por meio de suas diversas modalidades de empréstimos.

No acumulado do ano, de janeiro a setembro, o valor expressivo de R$ 136,6 bilhões foi direcionado para o crédito imobiliário. Continue a leitura, logo a seguir, para saber mais detalhes sobre este procurado serviço da Caixa.

Leia mais: Aviso: Minha Casa Minha Vida tem GRANDE NOVIDADE para estas pessoas

Recorde de financiamento da Caixa

Com esse desempenho notável, a Caixa reforça sua posição de liderança no segmento, conquistando uma fatia de 68,3% do mercado de financiamento imobiliário.

Ao final de setembro, a carteira de crédito da instituição atingiu a marca de R$ 700 bilhões, representando um crescimento expressivo de mais de 13% em comparação ao mesmo mês no ano anterior.

A presidente da Caixa, Rita Serrado, atribui esse sucesso ao comprometimento da instituição em oferecer condições mais vantajosas para a população.

A entrega de condições atrativas tanto para aqueles em busca de habitação social quanto para outras modalidades de crédito imobiliário tem impulsionado a reputação da Caixa nesse setor.

Rita Serrano afirmou em comunicado: “Este é o momento mais favorável da Caixa na concessão de financiamentos imobiliários.”

Ampliação do ‘Minha Casa Minha Vida’ com a Caixa

Além disso, o banco anunciou a ampliação dos limites de imóveis elegíveis para o programa federal Minha Casa Minha Vida.

O valor máximo foi elevado de R$ 264 mil para R$ 350 mil, e a renda familiar permitida para a Faixa 1 do programa também foi ampliada. Atualmente, a Caixa desempenha um papel central no Minha Casa Minha Vida, financiando imóveis com recursos da poupança.

A estatal assinou contratos para a construção de 1.773 empreendimentos neste ano, resultando em 243 mil novas unidades habitacionais.

Essa iniciativa da Caixa é estimada para ter gerado mais de 1 milhão de empregos, diretos e indiretos. Com um total de mais de 6,6 milhões de contratos, a carteira do banco na área de crédito imobiliário continua a crescer de maneira sólida e promissora.

Leia também: Como comprar uma casa sem ter dinheiro para a entrada? Aprenda