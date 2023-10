GARANTIDO! Auxílio-gás tem data marcada para entrar na conta; veja o valor

A espera, enfim, terminou. O Auxílio-Gás Nacional, benefício implementando pelo governo que possibilita a compra de um botijão de gás para grupos familiares que se encontram em vulnerabilidade financeira e social, está confirmado para ser pago a partir da próxima semana. Siga a leitura abaixo, e saiba mais detalhes sobre o programa e quais os requisitos para solicitar o benefício.

Seu botijão vai chegar

A ansiosa espera está prestes a terminar. Em questão de poucos dias, um grande número de brasileiros de todas as regiões do país poderá voltar a ter acesso aos recursos relativos aos pagamentos do Auxílio-gás nacional.

Segundo o pronunciamento do governo federal, essas transferências financeiras serão reiniciadas a partir do próximo dia 18. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre o programa e quais os requisitos para solicitar o benefício.

Como movimentar o valor do Auxílio-gás?

Não é necessário se deslocar fisicamente para movimentar os valores do Auxílio-gás nacional.

Através do aplicativo Caixa Tem, é totalmente possível efetuar o pagamento de contas, realizar transferências para outras instituições bancárias e até mesmo gerar códigos para saques em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Beneficiários podem receber mais de um tipo de auxílio

Assim como ocorreu nos meses precedentes, os pagamentos do Auxílio-gás nacional ocorrerão simultaneamente com as distribuições do Bolsa Família.

Não há restrições quanto ao recebimento conjunto desses benefícios, permitindo que um mesmo indivíduo receba ambos, desde que cumpra os requisitos de elegibilidade de ambos os programas de auxílio.

Quem pode receber o Bolsa Família e o Auxílio-Gás?

Para se habilitar ao Bolsa Família, é necessário possuir uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico do governo federal. Além disso, é necessário que a renda per capita da família seja de, no máximo, R$ 218.

Em relação ao Auxílio-gás nacional, os requisitos são semelhantes, exigindo uma conta ativa e atualizada no Cadúnico e uma renda per capita que não ultrapasse meio salário mínimo, o que corresponde a R$ 660 de acordo com os valores atuais.

No que diz respeito ao Auxílio-gás nacional, é também importante que o beneficiário more na mesma residência de, pelo menos, uma pessoa que seja beneficiária do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Mulheres que tenham sofrido violência doméstica têm prioridade nesse processo de seleção.

Cronograma de pagamentos do Auxílio-Gás / Bolsa Família

Confira, logo abaixo a relação das datas de repasses referentes ao Auxílio-gás nacional para o mês de outubro:

NIS finalizado em 1: 18 de outubro (quarta-feira)

NIS finalizado em 2: 19 de outubro (quinta-feira)

NIS finalizado em 3: 20 de outubro (sexta-feira)

NIS finalizado em 4: 23 de outubro (segunda-feira)

NIS finalizado em 5: 24 de outubro (terça-feira)

NIS finalizado em 6: 25 de outubro (quarta-feira)

NIS finalizado em 7: 26 de outubro (quinta-feira)

NIS finalizado em 8: 27 de outubro (sexta-feira)

NIS finalizado em 9: 30 de outubro (segunda-feira)

NIS finalizado em 0: 31 de outubro (terça-feira)

Dessa forma, os beneficiários do Auxílio-gás nacional podem se preparar para receber seus pagamentos conforme o calendário estabelecido, facilitando o acesso a esse importante auxílio governamental.

