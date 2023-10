Esqueceu do INSS? Aprenda a consultar o dinheiro parado

Todos os meses, os segurados aguardam ansiosamente pelos repasses feitos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que são fornecidos a milhões de brasileiros, seja na aposentadoria ou no Benefício de Prestação Continuada (BPC). Por conta disso, garantir que esses benefícios não sejam esquecidos é fundamental para manter a segurança financeira de muitos cidadãos. Saiba, logo abaixo, como consultar se você possui algum valor não retirado.

O dinheiro esquecido

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desempenha um papel de protagonismo na vida dos segurados, sendo aguardado com grande expectativa a cada mês, por conta dos pagamentos fornecidos a milhões de brasileiros, seja na aposentadoria ou no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Sendo assim, garantir que esses repasses não sejam esquecidos é fundamental para manter a segurança financeira de muitos cidadãos.

Além disso, o governo federal pode divulgar vantagens adicionais que beneficiam essa parcela da população. Portanto, é fundamental compreender a relevância de não perder nenhum valor a que se tem direito. Continue lendo, logo abaixo, e entenda como descobrir se você possui algum valor esquecido.

Como consultar valores esquecidos no INSS?

Para garantir que todos os beneficiários estejam cientes dos valores que possam ter sido esquecidos, o INSS emitiu um comunicado de fundamental importância.

Recentemente, o órgão identificou que diversos aposentados e pensionistas têm quantias esquecidas a receber, relacionadas a depósitos que não foram efetuados regularmente.

Exemplificando uma realidade

Para esclarecer essa situação, consideremos o caso de alguém que teve sua aposentadoria ou pensão suspensa por um período.

Nesse caso, o beneficiário tem direito a resgatar os valores que permaneceram na conta. Além disso, em situações relacionadas à Revisão da Vida Toda, quando aposentados solicitam uma reavaliação de seus benefícios, novos valores podem ter sido creditados e, por vezes, esquecidos.

Instruções para consulta no INSS

Se você suspeita que pode ter valores esquecidos a receber, acesse o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. Siga o tutorial abaixo:

Faça login no app Meu INSS com sua conta do Gov.br. Utilize a ferramenta de pesquisa na aplicação, representada por uma lupa. Digite “revisão do artigo 29”. Se a mensagem “benefício revisto com crédito encaminhado à rede bancária” for exibida, isso significa que você tem valores pendentes em sua conta para resgatar.

A consulta é fundamental para garantir que você receba todos os valores a que tem direito do INSS, proporcionando uma rede de segurança financeira essencial para sua qualidade de vida.

