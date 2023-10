Foi dada a largada para a corrida dos desenvolvedores. Em recente anúncio divulgado pela gigante Microsoft, a empresa revela que pode pagar o equivalente a R$ 75 mil para profissionais que encontrem bugs e vulnerabilidades em seus serviços que contêm o Bing fortificado com inteligência artificial (IA). Saiba os critérios para se candidatar como um dos caçadores de fragilidades da ferramenta, a seguir.

Microsoft pode te pagar R$ 75 MIL hoje se você costuma usar o Bing. — Foto: Reprodução

Encontre o erro

A gigante da tecnologia, Microsoft, está em busca de “caçadores de bugs e vulnerabilidades” em seus serviços que contêm o Bing fortificado com inteligência artificial (IA).

O programa de recompensas recém-lançado oferece valores que variam entre US$ 2 mil e US$ 15 mil (R$ 10 mil a R$ 75 mil, respectivamente) para aqueles que encontrarem erros e falhas de segurança. Vale ressaltar que as quantias mais generosas são reservadas para vulnerabilidades críticas.

Continue a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre a corrida dos desenvolvedores pela generosa premiação.

Programa da Microsoft para reforçar segurança

A Microsoft implementou esse programa visando aprimorar a segurança de seus sistemas de IA. A empresa tem feito investimentos maciços na pesquisa de segurança para IA ao longo dos anos e acredita que essa iniciativa será fundamental para identificar e corrigir possíveis vulnerabilidades que podem não ter sido percebidas por seus próprios funcionários.

Microsoft convoca desenvolvedores de todo planeta

O programa está aberto a especialistas em segurança de todas as partes do mundo, independentemente de sua experiência.

Isso significa que mesmo se você estiver no Brasil, pode participar. Caso você identifique algum bug ou vulnerabilidade, basta enviá-lo para o portal do Microsoft Security Research Center (MSRC).

O programa de recompensas abrange quatro plataformas:

Bing.com para navegadores e outros serviços: Isso inclui o Bing Chat, Bing Chat para empresas e Criador de Imagens.

Isso inclui o Bing Chat, Bing Chat para empresas e Criador de Imagens. Integração do Bing enriquecido com IA no Microsoft Edge para Windows: Isso também abrange o Bing Chat para empresas.

Isso também abrange o Bing Chat para empresas. App Bing para Android e iOS: Aplicativos móveis não estão fora de alcance.

Aplicativos móveis não estão fora de alcance. Integração do Bing com o app Skype para Android e iOS: Mesmo o Skype não escapa da avaliação de segurança.

Os critérios para ser recompensado

A Microsoft definiu critérios específicos para os bugs que são elegíveis para recompensas. Os desenvolvedores devem descobrir bugs que a Microsoft desconheça, e esses bugs precisam ser classificados como críticos ou importantes em termos de severidade. Ou seja, quanto mais grave o bug, maior será a recompensa para o “caçador”.

No ano passado, a Microsoft pagou mais de US$ 13 milhões (R$ 66,03 milhões) a pesquisadores de segurança digital que encontraram vulnerabilidades em seus produtos e serviços. O valor mais substancial já pago pela empresa foi de US$ 300 mil (R$ 1,01 bilhão).

Recompensa chega após relato de malware

A iniciativa surge após relatos recentes de anúncios com links de malwares exibidos no Bing Chat com IA. Embora fosse indicado que a URL era uma propaganda, ela estava localizada acima dos resultados de pesquisa, o que poderia levar os usuários a clicar nela.

A Microsoft está comprometida em aprimorar a segurança de seus serviços e busca a colaboração de especialistas em segurança digital em todo o mundo para alcançar esse objetivo.

