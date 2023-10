Nubank distribui até R$ 5.000,00! Apenas para quem fizer ISSO

Muitos brasileiros que decidem abrir uma conta no banco digital Nubank ou adquirir um cartão de crédito do ‘roxinho’ costumam se deparar com limites que não seriam o que realmente gostariam de possuir. Isso ocorre porque o limite de crédito é definido por meio de uma análise de crédito e pode ser ampliado em certos casos, dependendo da maneira como os usuários utilizam o cartão. Entenda o que pode ser feito para aumentar o seu limite, logo abaixo.

Entenda o que pode ser feito para aumentar o seu limite no Nubank. — Foto: Reprodução

Dinheiro extra com o roxinho

O Nubank é, hoje, uma das principais instituições financeiras digitais do Brasil, com uma base de mais de 70 milhões de clientes em todo o país. Com este destaque, o banco desempenha um papel de fundamental importância ao fornecer acesso a serviços de crédito comercial a milhares de clientes.

Embora o cartão de crédito seja seu carro-chefe, a fintech não concede limites elevados de crédito para qualquer um que assim peça.

Isso ocorre porque o limite de crédito é definido por meio de uma análise de crédito e pode ser ampliado em certos casos, dependendo da maneira como os usuários utilizam o cartão. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda o que pode ser feito para aumentar o seu limite.

Conhecendo o ‘Nu Limite Garantido’, do Nubank

No entanto, o Nubank oferece uma alternativa interessante que permite que os clientes acessem um limite de crédito de aproximadamente R$ 5 mil de forma mais simples, graças à funcionalidade denominada “Nu Limite Garantido.”

Confira mais detalhes sobre a função, a seguir.

Como conseguir o limite de R$ 5 mil do Nubank?

Para obter esse limite de cerca de R$ 5 mil, os clientes do banco digital precisam criar uma “Caixinha” no Nubank, uma espécie de conta poupança que serve como garantia para o pagamento da fatura.

O procedimento é descomplicado e pode ser realizado diretamente pelo aplicativo do banco, dispensando a necessidade de uma análise de crédito. A resposta ao pedido de aumento de limite é imediata.

O passo a passo do “Nu Limite Garantido”

O acesso a essa função é direto e simples. No aplicativo do Nubank, basta selecionar a categoria “Meus Limites,” escolher a opção “Nu Limite Garantido” e, em seguida, criar uma nova Caixinha.

Após ler as informações pertinentes, é possível clicar em “Criar Nu Limite Garantido.” O valor depositado nessa conta será imediatamente utilizado para aumentar o limite de crédito do cliente.

Assim, o Nubank oferece aos seus clientes uma maneira descomplicada e eficaz de ampliar seu poder de compra, tornando o acesso ao crédito mais acessível a um número maior de pessoas.

A funcionalidade “Nu Limite Garantido” representa uma solução inovadora para quem deseja uma opção de crédito mais flexível e conveniente.

