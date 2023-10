Por que não consigo negociar dívidas no Desenrola Brasil? Veja as regras

Na última segunda-feira (09), o governo oficializou o lançamento da plataforma do Desenrola Brasil, programa destinado a auxiliar cidadãos brasileiros enfrentando dívidas pendentes.

Agora, a iniciativa abrange não apenas dívidas bancárias, mas também contas de serviços públicos, varejistas e despesas educacionais.

O problema é que muitas pessoas acessaram a plataforma e não conseguiram resolver suas dívidas. Mas qual será o motivo? Continue lendo para entender e ver dicas para solucionar esta questão.

Desenrola Brasil: nova etapa do programa já começou

Esta nova etapa do Desenrola Brasil tem como público-alvo brasileiros que ganham até dois salários mínimos ou estão registrados no Cadastro Único (CadÚnico).

Desta forma, é possível regularizar dívidas que variam de R$ 5 mil a R$ 20 mil, com a opção de pagamento à vista ou em até 60 parcelas, além de uma taxa de juros limitada a 1,99% ao mês.

O governo oferece garantias às empresas credoras através do Fundo de Garantia de Operações (FGO), com um montante de R$ 8 bilhões, priorizando dívidas de até R$ 5 mil.

Na fase atual, as dívidas originalmente na faixa de R$ 5 mil a R$ 20 mil podem ser pagas integralmente na plataforma, com um desconto concedido pelo credor. Os beneficiários dessa categoria têm a oportunidade de negociar o pagamento imediato de todas as dívidas elegíveis disponíveis na plataforma.

Opções de parcelamento e muitos descontos

As opções de parcelamento, com o respaldo do FGO, são organizadas em uma fila, seguindo a ordem dos maiores descontos oferecidos pelas empresas credoras durante o leilão do programa.

Desta forma, o Desenrola Brasil oferece um prazo de 20 dias para que os beneficiários aproveitem a oferta e regularizem suas pendências de acordo com suas condições, seja por meio de parcelamento ou pagamento à vista.

Para garantir que todos tenham a chance de se beneficiar da iniciativa, uma fila de renegociações parceladas avança a cada 20 dias até o término do programa em 31 de dezembro de 2023.

Este mecanismo busca otimizar o alcance dos benefícios proporcionados pelo programa.

Para iniciar o processo de renegociação nesta nova fase, siga estes passos:

Acesse a plataforma do Desenrola Brasil por meio da conta gov.br nos níveis prata ou ouro. Após o acesso ao site, o devedor será inserido em uma fila, e se não renegociar sua dívida dentro de 20 dias, perderá a oportunidade.

Conta Gov: fique atento ao nível da sua conta

Vale ressaltar que é necessário possuir um cadastro nos níveis prata ou ouro para realizar renegociações de dívidas, através do programa Desenrola Brasil.

Aqueles com CPF no nível bronze, ou que não estão presentes na plataforma do gov.br, devem realizar um “upgrade” para prata ou ouro, seguindo as instruções disponíveis na própria plataforma.

Desta forma, é possível acessar a plataforma do Desenrola e resolver as dívidas com muitos descontos e opções atraentes de parcelamento.

