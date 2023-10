Descubra como ficará o tempo na sua cidade através do WhatsApp

Nos últimos meses os estados brasileiros estão passando por sérios problemas climáticos. Enquanto em regiões do Sul há fortes chuvas e tempestades — no Norte e Nordeste os climas quentes fazem grande devastação. É importante ficar atento quanto à previsão do tempo, a fim de evitar ser pego de surpresa pelo clima nas regiões. Saiba como verificar a previsão do tempo rapidamente através do dispositivo celular.

Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Saiba como descobrir a previsão do tempo pelo WhatsApp

Até então era possível descobrir a previsão do tempo por widgets do Android, iOS e até mesmo do Windows. Entretanto, às vezes era necessário a instalação de aplicativos de terceiros para realizar essa ação. Agora tudo isso é possível através da LuzIA.

Trata-se de uma inteligência artificial que permite que os seus usuários realizem uma série de funcionalidades. Bem como obter informações de viagens, planos de treino, dicas para cuidar de plantas domésticas e até mesmo converter áudio em texto através da transcrição de áudios.

Para saber as informações do tempo em qualquer região do Brasil é bem simples. Basta entrar em uma conversa com a inteligência artificial e perguntar: “Vai chover em Fortaleza amanhã?” e suas demais variações — como “Hoje, mais tarde, etc.”.

Ao realizar essa pergunta, a I.A irá captar as informações referentes à informação solicitada e em segundos entregar a resposta para o solicitante em tempo hábil.

Como usar o LuzIA no WhatsApp?

Não é necessário instalar aplicativos de terceiros. Todo procedimento pode ser realizado através do WhatsApp. Para pedir informações sobre a previsão do tempo através do WhatsApp é bem simples.

Basta salvar o número (11) 97255-3036 na lista de contatos. Iniciar uma nova conversa e a partir de então, perguntar qualquer coisa para a inteligência artificial.

Caso deseje saber sobre a previsão do tempo, basta perguntar sobre o clima. Caso precise saber sobre qualquer outro assunto, basta realizar a indagação. E caso precise converter áudio em texto, basta encaminhar o áudio de até 3 minutos e o mesmo será transcrito.

Portanto, trata-se da evolução da tecnologia. Transformando coisas complicadas em facilidades. Obtendo assim as melhores funcionalidades pelos melhores preços. Tudo isso através da LuzIA.

Por enquanto a I.A é integrada com o WhatsApp. Estima-se que nos próximos meses os seus responsáveis estarão oficializando o primeiro aplicativo dessa inteligência artificial. De acordo com as informações, ambos serão funcionais e complementares.

Logo, tudo indica que mesmo com o surgimento do aplicativo oficial. Será possível usá-la através do WhatsApp sem a necessidade de aplicativos de terceiros.

