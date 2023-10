Quem faz isso pode ter a APOSENTADORIA REDUZIDA; cuidado

O sistema da Previdência do Brasil é conhecido por sua complexidade e burocracias em excesso no momento de conceder benefícios referentes à aposentadoria, que realmente atendam às necessidades dos segurados. No entanto, se auxiliado por profissionais que compreendem com clareza a legislação previdenciária, o futuro segurado poderá sair de uma situação de certeza para uma posição de segurança financeira. Entenda mais detalhes, a seguir.

Entenda o que é a Revisão da vida toda, do INSS. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Cautela do segurado

A grande maioria da população brasileira vive um drama ao longo de sua vida quando o assunto são as leis previdenciárias que definem quando o trabalhador pode se aposentar, seja por idade ou por tempo de contribuição.

No entanto, recentes medidas judiciais, aliadas às dificuldades na concessão de benefícios, apesar do direito legal e das circunstâncias pessoais dos segurados, têm gerado um fio de esperança aos contribuintes que esperam pela merecida aposentadoria em breve: a Revisão da Vida Toda.

Continue a leitura, a seguir, e saiba mais detalhes sobre este recurso que tem feito a diferença na vida de muitos segurados, garantindo aumentos substanciais em seus benefícios.

Entendendo a Revisão da Vida Toda

Essa medida visa beneficiar um grupo específico de segurados que enfrentam situações injustas em relação às suas contribuições junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o valor de seus benefícios.

A Revisão da Vida Toda abrange aqueles que tiveram seus benefícios concedidos sob as regras vigentes entre 29 de novembro de 1999 e 12 de novembro de 2019.

Quem tem direito?

Mesmo se você se aposentou após a reforma previdenciária de 2019, contanto que tenha adquirido a condição de segurado antes dessa data, você pode se beneficiar dessa iniciativa.

Além disso, para se qualificar, é necessário ter realizado contribuições ao INSS antes de julho de 1994 e ter recebido o benefício há menos de 10 anos.

O objetivo da Revisão da Vida Toda é aumentar o benefício daqueles que se aposentaram com um valor inferior ao que contribuíram anteriormente. No entanto, é essencial realizar um cálculo preciso com a assistência de um advogado qualificado para determinar se você tem direito a um aumento no valor do benefício.

A importância mora nos detalhes

Muita discussão tem surgido sobre a possibilidade de cálculos incorretos resultarem na diminuição do valor recebido pelo beneficiário após a solicitação da Revisão da Vida Toda.

No entanto, é fundamental entender que você só deve prosseguir com o pedido se for vantajoso para você. Portanto, é indispensável contar com um profissional qualificado para realizar os cálculos.

Mesmo que, após a solicitação, seja constatado que você não tem direito ao aumento e que o valor do pagamento possa ser reduzido de acordo com os cálculos, é importante lembrar que o seu benefício é protegido pelo princípio da irredutibilidade.

Isso significa que, se você não tiver direito a receber mais, seu benefício não pode ser reduzido. Esta é uma garantia para todos os segurados. Portanto, não hesite em consultar um advogado competente.

Agende uma reunião para discutir o seu caso, solicitar a realização dos cálculos e obter uma avaliação precisa. Se for determinado que você tem direito à Revisão da Vida Toda, não perca tempo e reivindique o seu direito, afinal, é seu por direito!

