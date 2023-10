Milhares de estudantes brasileiros sonham em estudarem fora do país. Nações como Canadá e Portugal são populares por abrigar esses alunos. É importante ficar atento quanto aos requisitos necessários para conseguir estudar fora do Brasil. Aos interessados — há um curso disponível para todos que estão interessados na oportunidade. São poucas vagas, é importante aproveitá-las!

Quer estudar em OUTRO PAÍS Tem curso de graça para você | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Curso oferece oportunidade fora do país

A fundação Estudar está abrindo mais uma etapa de matrículas para os estudantes brasileiros que sonham em estudarem fora do país — em nações como Portugal, Canadá ou Filipinas. O curso está disponível para todos os interessados.

Trata-se de um curso preparatório de Pós Gradução — com material exclusivo e de alta qualidade que prepara os estudantes brasileiros que pretendem iniciar os estudos fora do país.

Ao todo são somados mais de 12 horas de conteúdo totalmente online. Bem como workshops e mentorias ao vivo. É um dos cursos gratuitos mais completos que reúnem todas as informações necessárias para quem deseja realizar uma pós-gradução fora do Brasil.

Dentre o conteúdo de estudo, são abordados pontos importantes referentes à bolsas de estudos, custos de adesão, testes de entrada e marketing pessoal. Tudo para auxiliar os estudantes o máximo possível nesta longa jornada.

Afinal, como funciona na prática?

O curso foi lançado em 2022. O intuito é preparar os estudantes brasileiros a se adequarem aos padrões internacionais e conseguirem o máximo possível de oportunidades. Divido em duas partes — isto é, dois blocos.

Sendo eles decisão e execução. Não existe uma restrição que indique quem pode ou não fazer o curso. Sendo necessário simplesmente estar graduado e desejar realizar uma pós-graduação fora do Brasil.

A priori, o curso aborda as principais adversidades em realizar uma pós-graduação no exterior. Bem como as melhores opções de Bolsas de estudos e o passo a passo completo para conquistá-las.

Já na segunda etapa é contemplado o conteúdo prático e teórico acerca das documentações, entrevista, redação e demais aspectos. Para se inscrever é bem simples. O interessado deve acessar o site materiais.estudarfora.org.br/curso-prep-pos-graduacao/ e realizar sua inscrição.

Todo o processo é totalmente gratuito e direcionado a todos os interessados em começar uma nova jornada longe de terras brasileiras. Lembrando que o curso é totalmente online. Sendo possível ser acessado através do computador ou celular. Tudo de maneira simplificada. Haja vista que o processo de conclusão depende do aluno.

Podendo ser assistido a qualquer momento, de acordo com o tempo hábil de cada estudante. Vale a pena estudar.

