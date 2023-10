CPF na NOTA: ainda vale a pena? Veja como ganhar dinheiro assim

Inserir o CPF na nota é um gesto comum no Brasil, mas você sabia que pode proporcionar oportunidades únicas de renda extra?

A nova versão do CPF na nota conta com aplicativos utilizados, exclusivamente, para administrar os benefícios desta prática. Em troca, o usuário pode receber cashback e até premiações em dinheiro.

Se você está entre os brasileiros interessados em usufruir dos benefícios do CPF nas notas fiscais, é preciso estar atento aos detalhes. A seguir, continue lendo para descobrir como tirar proveito do CPF na nota fiscal.

Vantagens de inserir o CPF na nota fiscal/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

CPF na nota fiscal ainda é vantagem?

Atualmente, há diversas maneiras de obter dinheiro extra na internet, e uma delas envolve um item frequentemente negligenciado. Estamos falando das notas fiscais.

Com o avanço da tecnologia, agora é possível transformar essas notas em dinheiro ou acumular recursos de volta, em compras em supermercados e em estabelecimentos, tudo através de aplicativos fáceis de operar.

Existem várias alternativas disponíveis para essa conversão, cada uma com suas próprias funcionalidades e benefícios exclusivos. Alguns destes aplicativos permitem que você ganhe dinheiro com suas notas fiscais, mas também oferecem prêmios por indicar amigos para a plataforma e realizam sorteios mensais com prêmios substanciais.

Os prêmios nas plataformas podem incluir quantias em dinheiro, assim como créditos em cashback, também conhecido como dinheiro de volta.

Leia mais: Como TANTAS PESSOAS conseguem ter renda extra usando apenas o TikTok

Como isso funciona, na prática?

Cada plataforma possui características e vantagens distintas, o que torna essencial a escolha daquela que melhor atenda às suas necessidades para otimizar seus ganhos.

Se você tem interesse em maximizar seus ganhos por meio dos aplicativos de notas fiscais, é preciso compreender as vantagens que eles oferecem. Apresentamos três programas essenciais para esse propósito: Dinheiro na Nota, OláNota e Dinerama.

Conheça 3 opções lucrativas:

Dinheiro na Nota

Com o Dinheiro na Nota, você pode converter suas notas em dinheiro e ainda participar de sorteios realizados dentro da plataforma todos os meses. Além disso, o aplicativo oferece recompensas com base na quantidade de notas enviadas e também por indicar amigos para se cadastrarem no aplicativo.



Com o Dinheiro na Nota, você pode converter suas notas em dinheiro e ainda participar de sorteios realizados dentro da plataforma todos os meses. Além disso, o aplicativo oferece recompensas com base na quantidade de notas enviadas e também por indicar amigos para se cadastrarem no aplicativo. OláNota

O OláNota oferece a mesma conversão em dinheiro, enviando os recursos diretamente para a sua conta do PayPal. O aplicativo ainda possibilita o uso dos créditos para participar de jogos que multiplicam pontos e oferecem outras recompensas.





O OláNota oferece a mesma conversão em dinheiro, enviando os recursos diretamente para a sua conta do PayPal. O aplicativo ainda possibilita o uso dos créditos para participar de jogos que multiplicam pontos e oferecem outras recompensas. Dinerama

O Dinerama é um aplicativo que proporciona cashback em compras feitas em supermercados e lojas de conveniência em todo o território nacional. Para usufruir das ofertas, é necessário ativá-las antes das compras e, após o pagamento, escanear o código QR para acumular pontos. Posteriormente, você poderá trocar os pontos por produtos dos estabelecimentos.

É importante destacar que, para utilizar estes aplicativos, é necessário registrar a nota fiscal com o CPF cadastrado na plataforma.

Portanto, não é permitido usar notas com a identificação de terceiros, mesmo que sejam parentes, e as notas fiscais sem identificação não serão válidas.

Leia mais: Quem faz isso pode ter renda extra com o Nubank