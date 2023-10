Quem segue ESTAS 5 DICAS não precisa usar o cheque especial

Nossa própria casa, além de ser um refúgio e uma extensão de nossa personalidade, pode também ser um local onde despesas desnecessárias, que vão se acumulando, mês a mês. Alguns gastos não podem ser mexidos, mas existem boas trocas a serem feitas para economizar e evitar usar o cheque especial.

Em um cenário econômico volátil e com flutuações no mercado imobiliário, é necessário explorar alternativas que contribuam para economizar nos gastos do dia a dia.

Se você já se questionou sobre a possibilidade de reduzir despesas domésticas, a resposta é afirmativa. E não se trata apenas de grandes transformações, mas também de pequenas ações que se refletem positivamente no final do mês. A seguir, veja 5 dicas para reduzir despesas e evitar entrar no cheque especial.

Veja 5 dicas para reduzir gastos e evitar entrar no cheque especial

Quando surge a pergunta "Será que consigo cortar alguns gastos em casa?", a resposta é um claro "sim!".

Opte por móveis usados

Embora móveis novos sejam atrativos e cobiçados, é surpreendente a economia que se pode obter escolhendo móveis de segunda mão. “Mesmo que móveis usados não pareçam ideais, existem inúmeras maneiras de aprimorá-los, como estofar ou aplicar uma nova camada de tinta”, observa a designer Carly Blumberg. Além disso, o mercado de móveis usados, frequentemente, reserva peças de excelente qualidade.



Liberte o seu artista Interior

Seja você um entusiasta do “faça você mesmo” ou alguém em busca de alternativas econômicas, existem oportunidades para explorar sua criatividade em casa. Construir sua própria estrutura de cama, reutilizar potes como organizadores ou aventurar-se na jardinagem não só proporciona um hobby, mas também gera economias substanciais a longo prazo.



Aproveite ao máximo sua cozinha

Um dos maiores gastos para as famílias contemporâneas é a alimentação fora de casa. Reconectar-se com a sua cozinha pode ser benéfico para a saúde e também para o orçamento. Práticas sustentáveis e econômicas, como reutilizar potes para armazenar alimentos, comprar itens a granel e evitar produtos descartáveis, são recomendadas. Blumberg sugere: “Prepare suas refeições em casa e evite produtos descartáveis na cozinha”.



Concentre-se na sustentabilidade

Com a crescente conscientização sobre a importância da sustentabilidade, ações ecologicamente corretas também se traduzem em economia. Substituir lâmpadas convencionais por opções de LED, prontamente resolver vazamentos e investir em acessórios de baixo consumo de água não apenas beneficia o meio ambiente, mas também alivia o bolso.



Investimento de longo prazo

Embora o pensamento de economizar esteja frequentemente associado a escolher as opções mais baratas, é essencial considerar a durabilidade. Em alguns casos, um gasto um pouco mais elevado no presente pode resultar em economias substanciais no futuro, evitando substituições frequentes. De acordo com Blumberg, “Essa abordagem pode levar à estabilidade financeira e, ao mesmo tempo, proporcionar economias imediatas e valor a longo prazo.”

