Quando o Bolsa Família volta? Veja as datas da semana que vem

O programa de transferência de renda Bolsa Família, que atende 20 milhões de famílias em todo o Brasil, continua desempenhando um papel de protagonismo no combate à pobreza e desigualdade social. Neste mês, os pagamentos já foram confirmados e devem começa já na próxima semana, de acordo com o número final do NIS de cada beneficiário. Confira, logo abaixo, quando você irá receber.

Governo federal confirma liberação de pagamentos do Bolsa Família para o dia 19 de outubro. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Retomada de pagamentos

O Novo Bolsa Família, amplamente reconhecido como um dos principais programas de transferência de renda no Brasil, teve suas datas de pagamento para o mês de outubro oficialmente divulgadas pelo governo federal.

Como de costume, esses repasses visam apoiar cidadãos em situação de vulnerabilidade, desde que cumpram as diretrizes estabelecidas. Continue a leitura, logo a seguir, e saiba quais os requisitos para receber o auxílio social, assim como as datas de pagamento do programa neste mês.

Leia mais: Saque de R$ 1.008 CONFIRMADO para quem está no Bolsa Família

Pagamentos do auxílio começam na próxima semana

O calendário de outubro terá início na próxima semana, no dia 18, contemplando as famílias cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 1. A Caixa Econômica Federal é a instituição responsável pela realização desses pagamentos, que se estenderão até o dia 31 deste mês.

Mantendo a prática já conhecida, o calendário de pagamento do Bolsa Família continua seguindo a ordem numérica do último dígito do NIS, ao longo dos últimos 10 dias úteis de cada mês.

Vale ressaltar que as parcelas mensais permanecem disponíveis para saque por um período de 120 dias a partir da data inicial indicada no calendário.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para ser elegível ao programa, as famílias devem se enquadrar na classificação de pobreza ou extrema pobreza, isto é, possuir uma renda de até R$ 282 por pessoa.

Além disso, é importante que os dados dessas famílias estejam atualizados no Cadastro Único, um banco de informações do governo que identifica pessoas em situação de vulnerabilidade.

Entenda os valores do Bolsa Família em 2023

Em 2023, os valores do Bolsa Família são definidos com base em critérios específicos:

Pelo menos R$ 600 para famílias compostas por até 4 integrantes;

R$ 142 por integrante para famílias com mais de 4 membros;

R$ 150 adicionais para cada criança de até 6 anos;

R$ 50 adicionais para crianças com mais de 7 anos e jovens com menos de 18 anos;

R$ 50 adicionais para gestantes.

Tire suas dúvidas sobre pagamento

Caso haja alguma incerteza relacionada ao pagamento ou ao calendário do Bolsa Família, existem três canais de atendimento disponíveis. O número 121, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, oferece informações e é a via central para denúncias.

Já o número 111 corresponde ao Canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal, que fornece detalhes sobre o cartão e o processo de saque do benefício. Além disso, é possível acessar as informações mais relevantes sobre o cartão e o saque do benefício por meio do aplicativo do programa, disponibilizado pela Caixa e disponível para download gratuito nas lojas virtuais.

Cronograma do Bolsa Família para Outubro

Confira o calendário de pagamento do Bolsa Família para o mês de outubro, de acordo com o último dígito do NIS do beneficiário:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

20 milhões de brasileiros beneficiados

O Programa Bolsa Família, que atende milhões de famílias em todo o Brasil, continua desempenhando um papel de protagonismo no combate à pobreza e na promoção da igualdade social.

Com a divulgação do calendário de outubro, as famílias beneficiárias podem se programar para receber o auxílio no momento certo.

Leia também: Saque de R$ 1.008 CONFIRMADO para quem está no Bolsa Família