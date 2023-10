Com os recentes aumentos nos preços de diversos produtos de consumo básico para o brasileiro, o Auxílio Gás é protagonista na ajuda a milhões de famílias brasileiras a manter o fogo aceso em suas cozinhas. No entanto, quem tem direito ao benefício costuma questionar qual valor será depositado no mês vigente de pagamento, devido a variação no preço do botijão. Siga a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre datas e valor confirmado para o repasse do auxílio social.

Auxílio Gás de outubro: qual o valor e sua posição na fila para receber. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

É chegada a sua hora

Com os recentes aumentos nos preços de diversos insumos, o auxílio gás tem sido fundamental para auxiliar milhões de famílias brasileiras a manter o fogo aceso em suas cozinhas.

Esta assistência financeira tem se mostrado de extrema importância, especialmente para aqueles mais afetados pela atual conjuntura econômica.

Continua a leitura, logo abaixo, e descubra qual o possível valor do auxílio gás para o mês de outubro, confira o calendário de pagamentos e saiba como efetuar o recebimento dos recursos disponibilizados pelo governo.

Leia mais: FINALMENTE! Auxílio Gás tem data marcada para cair na conta em outubro

Qual o valor do auxílio gás neste mês?

Muitos beneficiários que recebem o auxílio costumam fazer sempre a mesma pergunta: Quanto será pago neste mês? Essa dúvida é totalmente justificável, pois o valor deste benefício social se altera a cada pagamento, conforme a média de preço do botijão de gás de 13 kg durante o período.

De acordo com a média nacional dos preços do botijão de gás dos últimos meses, o valor previsto para o auxílio gás em outubro é de R$ 110. É importante destacar que este valor pode sofrer variações de acordo com a região do país, uma vez que os preços variam entre os estados.

Para assegurar a equidade no cálculo do benefício, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realiza pesquisas periódicas para determinar essa média de preços.

Dessa maneira, o valor total do benefício reflete de forma mais precisa a realidade econômica e os desafios que os cidadãos enfrentam em seu cotidiano.

Cronograma de repasses de outubro

Os pagamentos do auxílio gás seguem o mesmo calendário utilizado para o Bolsa Família, sendo as datas estabelecidas com base no NIS (Número de Identificação Social) final do beneficiário.

Confira as datas no quadro, logo abaixo:

Como recebo o auxílio?

Para acessar o benefício, o procedimento é simples e pode ser realizado por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para dispositivos Android e iOS.

Após a geração de um código de saque no aplicativo, o beneficiário tem a opção de dirigir-se a uma casa lotérica, agência da Caixa ou caixa eletrônico para efetuar o saque dos recursos disponíveis.

Essas informações visam proporcionar clareza e orientação sobre o auxílio gás, auxiliando as famílias brasileiras a receberem o apoio financeiro que tanto necessitam neste contexto desafiador.

Leia também: VOLTOU! Veja quando o Vale Gás cai na conta a partir de agora