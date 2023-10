WhatsApp: NINGUÉM verá suas mensagens se fizer isto

A plataforma de mensagens WhatsApp segue na busca incessante por proporcionar maior controle e privacidade aos seus usuários e, com este pensamento, introduziu um novo recurso que permite ocultar conversas de forma simples e segura, sem a necessidade de arquivá-las. Siga a leitura, logo abaixo, e aprenda como fazer isso no app do seu smartphone.

Aprenda a ocultar suas mensagens no WhatsApp. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Escondido no WhatsApp

O WhatsApp, em sua constante busca por proporcionar maior controle e privacidade aos seus usuários, introduziu um novo recurso que permite ocultar conversas de forma simples e segura, sem a necessidade de arquivá-las.

Esta funcionalidade se tornou uma valiosa aliada para aqueles que desejam manter seus bate-papos longe de olhares curiosos ou guardar segredos com máxima segurança. Continue lendo para saber mais informações sobre este interessante recurso da plataforma de mensagens, logo abaixo.

Como funciona o novo recurso WhatsApp?

Ativar o recurso de ocultação no WhatsApp bloqueia o acesso a uma conversa específica, garantindo que apenas você possa acessá-la, mediante reconhecimento facial ou biométrico.

Isso oferece uma camada adicional de proteção para suas mensagens mais sensíveis. O recurso foi disponibilizado há alguns meses, mas muitos ainda não o conhecem. Vamos mostrar como você pode ativá-lo em algumas etapas simples:

Aprenda a deixar uma conversa do WhatsApp invisível

Antes de ensinarmos a você o passo a passo através do guia de ativação, é importante destacar que esse recurso está disponível tanto na versão Android quanto no iPhone (iOS) do aplicativo. Aproveite a funcionalidade em qualquer um desses sistemas operacionais:

Abra o aplicativo WhatsApp em seu dispositivo.

Acesse a conversa que deseja ocultar ou bloquear.

Toque no nome do contato para acessar as configurações da conversa.

Deslize a tela para baixo até encontrar a opção “Conversas ocultas,” localizada logo abaixo de “Mensagens temporárias.”

Clique em “Conversas ocultas” e, na tela seguinte, ative a opção “Ocultar a conversa com…”

Pronto! A partir deste momento, a conversa oculta será acessível somente na aba “Conversas bloqueadas,” e apenas você terá acesso a ela, seja por senha, reconhecimento facial ou biométrico.

Privacidade como prioridade

Essa funcionalidade oferece uma maneira eficaz de manter suas conversas privadas fora da página inicial do WhatsApp, garantindo que suas mensagens permaneçam confidenciais. Aproveite essa ferramenta para uma experiência mais segura e discreta no WhatsApp.

