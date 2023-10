Esta com pressa? Se fizer isso ao volante a MULTA é de 1.467,35

A prática de ultrapassar em faixa contínua, embora seja comum nas vias, configura uma infração passível de multa. Mas você qual é o valor da penalidade por ultrapassar em faixa contínua?

A seguir, continue lendo para saber as razões pelas quais esta ação é proibida no trânsito, os critérios que caracterizam essa infração, o valor da multa imposta e as medidas disponíveis para contestar a autuação, se necessário.

Se você busca informações sobre o valor da multa aplicada por esta infração de trânsito, continue lendo para esclarecer todas as nuances relacionadas a esse tema.

Infração de trânsito comum tem multa altíssima! Fique atento./ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Multa alta para ultrapassagem em faixa contínua: entenda

Por que a ultrapassagem em faixa contínua é proibida? A faixa contínua é uma sinalização rodoviária que indica a proibição de ultrapassagem em determinados trechos da via. Esta restrição, tem como objetivo principal a segurança viária, evitando colisões frontais entre veículos que trafegam em sentidos opostos, garantindo assim a integridade de todos os usuários da estrada.

Caso o motorista se sinta injustamente autuado, é seu direito contestar a infração, seguindo os procedimentos estabelecidos pelo órgão de trânsito responsável.

Ultrapassagem: quando ela é considerada infração?

Quando a ultrapassagem de outro veículo é considerada uma infração? A ultrapassagem de outro veículo configura-se como infração quando é efetuada em locais onde a sinalização de trânsito proíbe expressamente a manobra, como faixas contínuas, curvas acentuadas, aclives, cruzamentos, intersecções, viadutos, pontes e áreas com visibilidade insuficiente. Realizar ultrapassagens em situações que ofereçam risco aos demais usuários da via também é caracterizado como infração.

Qual é o valor da multa por ultrapassar em faixa contínua? Conforme estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a ultrapassagem em faixa contínua é classificada como infração de natureza gravíssima. A sanção prevista para essa infração consiste em uma multa no valor de R$ 1.467,35. O condutor infrator ainda terá 7 pontos adicionados à sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Como fazer a contestação?

Como contestar uma multa por ultrapassagem em faixa contínua? Caso o motorista autuado considere que a penalidade foi aplicada de maneira injusta, ele tem o direito de apresentar uma contestação. O processo de contestação varia de acordo com a jurisdição do órgão de trânsito responsável, mas, em geral, segue os seguintes passos:

Verifique o prazo: Após receber a notificação da autuação, é fundamental verificar o prazo estipulado para apresentar a contestação. Esse prazo pode variar de acordo com o órgão responsável pela autuação e geralmente está especificado na própria notificação.



Fundamente sua defesa: Reúna argumentos sólidos que embasem sua contestação. Busque evidências, documentos ou informações que demonstrem que a autuação foi injusta. Alguns argumentos possíveis incluem:

Ausência ou má visibilidade da sinalização de faixa contínua;

Problemas relacionados à medição da velocidade ou à identificação do veículo;

Existência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a ultrapassagem, como situações de emergência ou perigo iminente;

Depoimentos de testemunhas ou provas que corroboram sua versão dos fatos.



Elabore a contestação: Redija sua defesa de forma clara, objetiva e fundamentada nos argumentos que você reuniu. Se possível, busque orientação de profissionais especializados para garantir que sua contestação seja bem fundamentada. Inclua todos os dados necessários, como seus dados pessoais e o número da infração, além de qualquer documentação comprobatória relevante.



Envie a contestação: Encaminhe sua contestação ao órgão de trânsito responsável pela autuação. Geralmente, este processo é realizado por meio dos serviços postais, com aviso de recebimento (AR) para comprovar que a contestação foi enviada dentro do prazo estabelecido. Alguns órgãos também oferecem a opção de apresentar a contestação online por meio de sistemas eletrônicos.



Acompanhe o processo: Após enviar a contestação, monitore o andamento do processo para garantir que o órgão de trânsito a receba e a processe corretamente. Esteja atento aos prazos definidos para as próximas etapas do processo de contestação.



Aguarde a decisão: O órgão de trânsito analisará sua contestação e tomará uma decisão. Eles podem deferir a contestação, cancelar a multa ou mantê-la. Caso a contestação seja indeferida, você pode recorrer a instâncias superiores, como a Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) e o Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN), seguindo os procedimentos específicos estabelecidos por cada órgão.

É importante seguir rigorosamente os procedimentos e prazos estabelecidos pelo órgão de trânsito. Em casos mais complexos, é aconselhável buscar assistência de profissionais especializados em recursos de multas de trânsito para aumentar suas chances de sucesso na contestação.

*Com informações do Portal Minuto Seguros