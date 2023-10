Oportunidade DE OURO: governo federal está com vagas abertas

Apesar das discussões em torno das mudanças no serviço público por parte do governo federal, diversos concursos públicos permanecem em andamento, oferecendo oportunidades para os candidatos. Confira algumas dessas oportunidades, locais de provas, os cargos disponíveis, assim como prazo de inscrições, logo abaixo.

Com a retomada do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o cenário dos concursos públicos no Brasil ganha destaque, oferecendo perspectivas empolgantes para milhares de cidadãos em busca de estabilidade na carreira.

No entanto, recentes decisões do governo federal lançaram luz sobre possíveis mudanças no sistema de contratação de servidores, deixando candidatos e atuais servidores públicos atentos às transformações que podem acontecer muito em breve. Saiba mais informações, a seguir.

Concursos públicos: oportunidades e mudanças

A Secretaria Extraordinária de Transformação do Estado do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou uma notícia que surpreendeu muitos.

De acordo com essa comunicação oficial, alguns cargos em estatais passarão a ser ofertados sob a modalidade da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), ao invés do tradicional regime estatutário.

Essa mudança trouxe preocupações, especialmente para os atuais servidores públicos, que agora enfrentam a incerteza de que suas vagas possam ser objeto de contratações sob o novo regime CLT.

Governo tranquiliza servidores

Entretanto, o Governo Federal foi rápido em ressaltar que “a discussão sobre uma melhor organização e racionalização do sistema de carreiras não afeta os direitos dos servidores”, buscando acalmar temores quanto à segurança no emprego.

A Secretaria também esclareceu que não está nos planos do governo fundir carreiras existentes, mas sim fortalecer as carreiras transversais que servem a múltiplos ministérios simultaneamente. Isso sugere uma abordagem de otimização e especialização no serviço público.

Concursos públicos disponíveis

Apesar das discussões em torno das mudanças no serviço público, diversos concursos públicos permanecem em andamento, oferecendo oportunidades para os candidatos. Confira algumas dessas oportunidades:

Concurso PM PA

Banca: Cebraspe

Prazo para inscrições: 23/09 a 13/10 (Oficial) e 23/09 a 17/10 (Soldado)



Concurso Guarda de Cubatão SP

Banca: IBAM

Prazo para inscrições: 25/09 a 24/10/2023



Concurso Guarda de Barueri SP

Banca: IGESC

Prazo para inscrições: 23/09 a 06/11/2023



Concurso Guarda de Sorocaba SP

Banca: Vunesp

Prazo para inscrições: 10/10 a 13/11



Concurso Guarda de Campos dos Goytacazes RJ

Banca: Instituto Consulplan

Prazo para inscrições: 21/09 a 06/11



Concurso Guarda de Santos SP

Banca: Instituto Mais

Prazo para inscrições: 18/09 a 19/10



Concurso Guarda de Serra ES

Banca: IDECAN

Prazo para inscrições: até 23/10

A chance da estabilidade

Esses concursos continuam a oferecer oportunidades para os que almejam ingressar no serviço público, independentemente das discussões sobre mudanças no sistema de contratação.

A busca por estabilidade e segurança no emprego permanece uma prioridade para muitos brasileiros em busca de oportunidades profissionais sólidas.

