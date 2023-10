Edital CONFIRMADO? Novo concurso da Caixa é grande surpresa

Recentemente, a crescente expectativa em torno dos concursos públicos tem chamado a atenção. Com novos editais divulgados, em diversas áreas, os concurseiros estão ansiosos. E o edital da Caixa Econômica Federal está na lista dos mais aguardados.

Muitos brasileiros encontram no concurso público uma oportunidade para garantir uma carreira estável e repleta de vantagens. Além do salário atraente, os cargos da Caixa oferecem benefícios que mudam as perspectivas daqueles que são aprovados, conquistando o tão sonhado emprego público.

Se você tem interesse em ser um profissional concursado, temos uma novidade quente: a Caixa Econômica Federal (CEF) está prestes a lançar seu edital. A seguir, continue lendo para saber todos os detalhes.

Concurso da Caixa já tem previsão? Entenda./ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Concurso da Caixa vai sair, mesmo?

Se você é concurseiro e estava aguardando, ansiosamente, por esta informação, veio ao lugar certo!

Na última quarta-feira, 4 de outubro, durante uma transmissão ao vivo, nas redes sociais, a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, confirmou que a previsão é de que o edital para o novo concurso seja publicado até o início de 2024. Em resposta a uma pergunta sobre a data de publicação, ela respondeu que espera que o edital seja publicado até o início do próximo ano.

Para aqueles que têm o interesse em fazer parte da equipe da Caixa, é necessário compreender quais cargos serão oferecidos neste concurso. O posto de técnico bancário requer apenas o ensino médio como requisito de formação, proporcionando uma remuneração inicial de R$ 3.000.

Contudo, a remuneração não é a única vantagem. Os colaboradores da Caixa ainda desfrutam de:

Participação nos lucros ou resultados;

Vale-transporte;

Auxílio-refeição/alimentação;

Auxílio-creche;

Previdência complementar;

Oportunidades de ascensão profissional; e

Acesso a programas de capacitação e desenvolvimento.



Entenda as responsabilidades do cargo

As responsabilidades do cargo de técnico bancário concentram as atividades, principalmente, no atendimento ao público, na comercialização de produtos e serviços, e em tarefas administrativas, relacionadas às operações bancárias. É uma carreira repleta de possibilidades e desafios, ideal para aqueles que apreciam o contato com o público e têm afinidade com atividades bancárias.

Vale destacar que, no concurso anterior, realizado em 2014, a Caixa convocou 17.923 aprovados, dos quais 11.672 foram efetivamente contratados. Além disso, no final de maio, houve a confirmação de mais 800 convocações de candidatos remanescentes.

No entanto, uma novidade relevante para este próximo concurso é que, em junho, foi decidido que o edital será exclusivamente voltado para vagas imediatas de técnico bancário, sem a criação de um cadastro reserva.

Enquanto aguardamos a publicação do edital, é essencial iniciar os preparativos. Para obter mais detalhes sobre o próximo concurso, acesse a entrevista completa com a presidente da Caixa. Se você estava aguardando pelo concurso da Caixa, este é o momento de começar a estudar e focar no tão sonhado emprego público.

