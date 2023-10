FIM do WhatsApp foi decretado para ESTES usuários; veja a lista

O WhatsApp há bastante tempo tornou-se um dos aplicativos mais utilizados e importantes de todo o mundo, possibilitando que pessoas se conectem mesmo estando há milhares de quilômetros uma das outras. Contudo, alguns usuários não irão mais conseguir utilizar o mensageiro, pois ele se tornará obsoleto em certos dispositivos, por questões técnicas e de segurança. Confira quais aparelhos não irão mais rodar o aplicativo e o que fazer.

Por que isso está acontecendo?

O principal motivo desta grande mudança, é os pilares que o mensageiro sempre teve, de priorizar bastante a segurança e a privacidade de todos os seus usuários. Com a famosa criptografia de ponta a ponta, que protegia todas as mensagens enviadas entre as pessoas.

Então, com o tempo, acaba que alguns aparelhos não conseguem mais receber novas versões do sistema operacional, como do Android ou iOS, consequentemente, as atualizações de segurança do mensageiro não são tão eficazes.

Portanto, acaba colocando em risco a segurança e a privacidade dos usuários. E isso é a última coisa que a empresa quer que aconteça. Ou seja, a solução mais viável é “banir” estes aparelhos e não permitir que o WhatsApp funcione neles.

O que fazer para continuar utilizando o mensageiro?

A solução mais simples, é atualizar o sistema operacional. Já que os celulares que estão na lista para serem banidos, são aqueles que há tempos não recebem atualizações no sistema.

Caso isso não seja possível, se o usuário tiver um computador, pode baixar algum emulador de android e ficar utilizando o mensageiro por ele. Vale lembrar que talvez algumas funcionalidades não rodam tão bem, a depender das configurações da máquina.

E em último caso, mas é o mais viável, a solução é trocar o dispositivo por um mais moderno. Em alguns lugares, é possível até mesmo oferecer o aparelho antigo como “entrada”.

Quais os aparelhos estão na lista para serem banidos?

Os modelos em questão não irão mais rodar o WhatsApp a partir deste mês de outubro, a saber, são eles:

Galaxy Note 2

Galaxy s2

Galáxia Nexus

Guia Galáxia 10.1

Nexus 7

Um

Desejo HD

Sensação

Xoom

Droid Razr

Optimus 2X

Optimus G Pro

Xperia Z

Xperia S2

Xperia Arco 3

E caso o usuário não consiga utilizar de modo algum alguma alternativa para continuar usando o mensageiro, o mais indicado é buscar outro aplicativo que realize a mesma função, como o Telegram, que também é gratuito.

