Outubro NÃO permite estas 5 infrações de trânsito; confira

Milhares de brasileiros são multados todos os dias. Algumas multas são inevitáveis de serem recebidas — haja vista que muitas vezes há uma força maior. Entretanto, outras infrações de trânsito podem ser evitadas com poucos segundos de atenção antes de realizar qualquer manobra. Veja abaixo 05 multas que todo motorista deve ficar atento neste mês de outubro — a terceiro surpreendeu a todos.

Velocidade

Todas as vias possuem um limite de velocidade estipulado. O excesso de velocidade é uma das causas mais recorrentes de multas no trânsito. É importante ficar atento quanto aos sensores de velocidade que são espalhados pelas cidades.

Lembrando que na maioria das vezes há uma placa indicando onde se encontra o dispositivo. Haja vista que uma outra multa recorrente também deve ser analisada.

Trafegar abaixo de 50% da velocidade da via também é cabível de multa — haja vista que pode atrapalhar o trânsito. Todo cuidado é pouco.

Celular

O uso do celular ou dispositivos eletrônicos enquanto dirige é uma das multas mais frequentes que os brasileiros recebem. É válido ressaltar que por enquanto ainda é comum e estima-se que nos próximos anos a legislação irá mudar — a fim de alcançar os trabalhadores que atuam usando diretamente o celular. Como é o caso dos entregadores.

Efeito de drogas

Dirigir sob o efeito de drogas ou álcool é uma das multas mais pesadas aplicadas no Brasil. Haja vista que se trata de uma multa que coloca em risco não somente a vida do motorista como das demais pessoas que se encontram no local. Portanto — é importante ficar atento acerca dessa grave infração de trânsito.

Cinto de segurança

Por mais que passe despercebido por muitos, não usar o cinto de segurança é considerado uma multa muito séria. Haja vista que em caso de acidente — o cinto de segurança é um grande aliado a fim de salvar a vida das pessoas que estão dentro do veículo.

Estacionamento

É muito comum — muitos motoristas acabam estacionando em lugares inadequados. Aonde tiver na cor amarela ou alguma placa de proibido — o motorista não deve em hipótese alguma estacionar o veículo. Bem como na frente de garagens.

Caso isso aconteça — é possível que algum agente de trânsito verifique o veículo e acabe fotografando e aplicando a multa. Todo cuidado e atenção é pouco.

Portanto, para outubro essas são algumas infrações de trânsito que os motoristas precisam ter atenção redobrada. Caso contrário, poderão cair na malha fina do Detran e serem pegos em alguma dessas blitz da vida.

