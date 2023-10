INSS pode ligar para você HOJE (6) se seu CPF estiver nesta lista

Com o intuito de encontrar a melhor forma de reduzir as eternas filas de espera por benefícios previdenciários, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) busca agilizar a concessão do auxílio-doença e reduzir a o período de resposta, garantindo que os segurados recebam o suporte necessário em um tempo mais curto. Para isso, muitos estão recebendo ligações que acelerem seus processos e diminuam a burocracia. Entenda mais detalhes, a seguir.

Seu telefone vai tocar

Milhares de segurados da Previdência Social no Brasil têm recebido ligações do INSS, e muitos se perguntam por que isso está acontecendo.

Entendendo os motivos por trás das ligações do INSS

De modo geral, essas ligações estão acontecendo com aqueles cidadãos que estão aguardando a resposta da perícia médica para obter o auxílio-doença há mais de 45 dias.

A iniciativa visa agilizar a concessão do benefício por meio do Atestmed. O INSS utiliza o número (11) 2135-0135 para entrar em contato com os segurados, com o intuito de marcar atendimentos, confirmar ou agendar perícias médicas e avaliações sociais.

Para garantir a segurança dos cidadãos, é importante mencionar que o INSS nunca solicitará informações como números de documentos, fotos para validação de biometria facial, dados bancários ou senhas por telefone.

Medidas para combater filas de espera do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social enfrenta um desafio significativo, com cerca de 637,4 mil segurados na fila de espera pela perícia médica. Diante disso, o INSS optou por expandir a concessão do auxílio-doença à distância.

Agora, os segurados têm a oportunidade de enviar toda a documentação médica pela internet, desde que já tenham agendado a perícia em uma agência da Previdência Social.

A fila de espera se tornou um problema persistente para os segurados e a Previdência Social em si. O objetivo é reduzir o período de espera, que atualmente gira em torno de 180 dias.

Análise à distância para otimizar processo

O processo de análise de documentos é conduzido de forma totalmente online, podendo ser solicitado através do site do INSS, do aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.

No entanto, é importante observar que a solicitação por telefone exige a entrega física dos documentos em uma Agência da Previdência Social (APS) ou pelo Meu INSS.

A plataforma Atestmed simplifica esse processo, com um prazo máximo de 180 dias para a concessão do benefício. Caso a solicitação seja recusada, é possível pedir uma nova avaliação após 15 dias.

Além disso, é válido mencionar que os benefícios relacionados a acidentes podem ser processados apenas com base na Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

