Ninguém conhece, mas este é o motivo que pode arrancar R$ 200 do seu bolso HOJE

Com as novas regulamentações previstas e algumas até já em vigor, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece mais de 255 infrações de trânsito e suas respectivas penalidades podem ser o motivo para que você motorista, perca um bom dinheiro. Para que isto não ocorra, é preciso conhecer melhor as principais regras. Continue a leitura, logo a seguir, e conheça uma infração que a maioria dos proprietários de carros simplesmente ignora.

Conheça uma infração de trânsito que a maioria dos proprietários de carros simplesmente ignora. — Foto: Reprodução / Internet

De olho na lei e no bolso

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) abrange mais de 340 artigos que tratam de 255 infrações de trânsito e suas respectivas penalidades.

Algumas dessas infrações são mais comuns do que outras, e os motoristas em todo o país estão acostumados a receber multas por avançar o sinal, dirigir em alta velocidade ou estacionar em locais proibidos. No entanto, uma delas teve seus critérios alterados recentemente. Saiba detalhes, logo abaixo.

Cuidado com a película escura

No entanto, devido ao grande número de infrações existentes, é impossível estar ciente de todas elas. Uma infração em particular tem surpreendido muitos motoristas e acarretado em uma multa de R$ 200.

Estamos falando do uso do insulfilm. Uma nova regulamentação, que modificou a Resolução 960/2022, estabeleceu novas regras para a transparência dos vidros dos veículos.

Lei quanto à transparência do Insulfilm é alterada e motoristas podem pagar multa pesada por infração. — Foto: Reprodução

O insulfilm é uma película que pode afetar a visibilidade do condutor dentro do carro, pois é aplicada nas janelas do veículo. É comum encontrar carros com insulfilm bastante escurecido.

Insulfilm e legislação de trânsito

Anteriormente, a transparência mínima exigida para o para-brisa era de 75%. Porém, agora foi reduzida para 70%. No caso dos vidros laterais, a transparência mínima continua em 28%. Essas exigências estão estabelecidas no artigo 23 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Caso o condutor ou proprietário do veículo não esteja dentro dos limites de transparência estabelecidos, poderá ser multado em R$ 195,23 e receber até cinco pontos na CNH.

Veículos isentos de multa por Insulfilm

Existem alguns tipos de veículos que estão isentos da aplicação da multa pelo uso do insulfilm. Isso inclui veículos blindados, veículos agrícolas e veículos que circulam exclusivamente em áreas não públicas.

Outro ponto importante a se observar é que, em casos de transferência ou venda do veículo, o Detran pode solicitar a substituição do insulfilm durante a avaliação. Portanto, é necessário tomar cuidado!

Em resumo, o uso do insulfilm nos vidros dos veículos está sujeito a regulamentações específicas. É fundamental que os condutores estejam cientes dessas regras para evitar multas e possíveis transtornos.

