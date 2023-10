Piercing quase tira a vida de estudante; entenda o que aconteceu

Os anos se passaram, mas a tendência do uso do piercing continua agradando a todas as pessoas, mas infelizmente, utilizar o item em questão quase custou a vida de uma médica de 24 anos, chamada Gabriela Lacerda. O seu sonho era usar o piercing na “concha da orelha”, mas ela não imaginava que a realização dele poderia levá-la ao óbito. Entenda o que ocorreu e quais os cuidados necessários.

A jovem conhecia os perigos da colocação do piercing

Ela sempre conheceu as mais diversas histórias de pessoas que colocaram um piercing em alguma parte do corpo e acabou tendo várias complicações. Mas ela decidiu enfrentar os seus medos e seguir em frente com o seu sonho e arriscou a efetuar o procedimento para concretizar a colocação do item.

Contudo, ela não esperava que uma simples perfuração poderia dar um fim na vida dela. Pois após alguns dias que ela colocou o piercing, sua vida virou um verdadeiro pesadelo, pois ela acabou adquirindo uma forte infecção bacteriana.

No início, ela imaginou que fosse algo normal, mas após um certo tempo, o cenário piorou, ela até tentou realizar a automedicação utilizando antibióticos, mas parecia que nada seria capaz de resolver o problema.

A jovem precisou passar por uma cirurgia

Após um certo tempo, o local ficou ainda mais dolorido, todos os dias, do local, saia uma espécie de pus esverdeado. Posteriormente, ela começou a passar mal e precisou ser levada ao hospital.

De imediato, a jovem passou por uma internação de emergência, poucas horas depois, ela já estava entubada e passou por um procedimento cirúrgico. Mesmo após a cirurgia, ela ainda estava com algumas contrações involuntárias em seu corpo e precisou permanecer no hospital por mais 3 dias.

E somente após todos os procedimentos citados, que a jovem conseguiu seguir sua vida em paz. Mas o caso dela serve de alerta para inúmeros jovens que pensam em usar piercing.

Cuidados que se deve ter ao decidir usá-lo

É de suma importância que o interessado procure um estúdio que seja especializado e capacitado em realizar o procedimento em questão. Além disso, o piercing precisa ser de boa qualidade.

Às vezes, o barato acaba saindo bem caro. Por isso, é importante usar tudo da melhor qualidade possível. Sempre priorize que os itens utilizados durante o procedimento, sejam descartáveis.

E após a colocação, evite comer comidas gordurosas ou dormir por cima do local onde foi colocado o piercing. Lembre-se de não colocar as mãos sujas na orelha, pois tudo isso pode contribuir para uma infecção.

