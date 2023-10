Modo “privado” do WhatsApp já pode ser ativado

Sim, o ano de 2023 já está acabando, mas ainda assim, o aplicativo de mensagens WhatsApp, um das plataformas mais utilizadas em todo o mundo, segue aprimorando suas funcionalidades para melhorar a experiência dos usuários. Desta vez, um novo recurso que silencia usuários indesejados está disponível. Aprenda, a seguir, como ativá-lo.

Conheça o novo recurso do WhatsApp que silencia usuários indesejados. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Modo silencioso ativado

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais utilizados em todo o mundo, continua aprimorando suas funcionalidades para melhorar a experiência dos usuários.

Uma das novidades mais interessantes anunciadas recentemente é a capacidade de silenciar contatos indesejados, especialmente aqueles números desconhecidos que insistem em perturbar a tranquilidade dos usuários. Ficou interessado? Siga a leitura e aprenda como fazer, logo abaixo.

Leia mais: Fiz isso e agora consigo ler mensagens apagadas no WhatsApp

A magia do silêncio no WhatsApp

A função de silenciamento pode variar de acordo com o dispositivo, mas, geralmente, os usuários encontrarão essa configuração na seção “Privacidade” ou “Conversas” dentro do aplicativo.

Para ativar esse recurso, siga o passo a passo, logo abaixo:

1. Abra o WhatsApp no seu dispositivo móvel, seja ele Android ou iOS.

2. Inicie o WhatsApp.

3. Acesse as configurações.

4. Toque no ícone de três pontos no canto superior direito da tela para abrir o menu de configurações.

5. Localize as configurações de silenciamento e ative essa função.

O que a função faz?

Uma vez ativada, essa funcionalidade permitirá que você veja quem entrou em contato com você após a chamada. No entanto, vale ressaltar que o recurso impede que as chamadas sejam realizadas.

É como se o seu celular entrasse no modo “silencioso”, permitindo chamadas apenas de contatos específicos ou daqueles salvos em sua lista de números.

Novos recursos para o WhatsApp

Além disso, o WhatsApp anunciou outras novidades para seus mais de 500 milhões de usuários em todo o mundo.

Entre essas novidades, destaca-se a capacidade dos novos integrantes em grupos de visualizar mensagens de até 24 horas de sua entrada no chat, melhorando a integração dos mesmos nas conversas em grupo.

Outra novidade relevante é a atualização da interface do aplicativo, que incluirá novos botões na tela inicial, tornando mais fácil iniciar ou arquivar conversas.

Além disso, o WhatsApp está introduzindo a capacidade de seguir páginas oficiais, permitindo que empresas e lojas licenciadas ofereçam seus produtos e divulguem notícias diretamente aos usuários.

WhatsApp e as infindáveis melhorias de 2023

Essas melhorias demonstram o compromisso contínuo do WhatsApp em proporcionar uma experiência mais completa e eficiente aos seus usuários, tornando-o um aplicativo de mensagens ainda mais útil e funcional.

Leia também: WhatsApp toma decisão e inicia testes de novo recurso secreto