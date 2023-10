Aprenda a comprar passagem aérea por menos de R$ 199; o truque está AQUI

O ano de 2023 foi marcado por diversas iniciativas que deixaram os brasileiros empolgados com a possibilidade de comprarem passagem a preços acessíveis e finalmente viajarem mais de avião. Algumas não deram certo e outras até na justiça estão, no entanto, o Ministério do Turismo está lançando um novo programa chamado ‘Conheça o Brasil: voando’, com o objetivo de tornar as viagens nacionais mais acessíveis para todos. Saiba mais detalhes sobre a iniciativa, a seguir.

Arrume suas malas!

Se você é um amante de viagens e anseia por realizar mais um passeio, uma ótima notícia pode te animar!

O Ministério do Turismo está lançando um novo programa chamado ‘Conheça o Brasil: voando’, com o objetivo de tornar as viagens nacionais mais acessíveis para todos.

Com passagens extremamente baratas, muitos brasileiros já estão entusiasmados com o programa. Continue lendo, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre esta ótima novidade.

Programa oferece passagem a partir de R$ 199

Coordenado pelo Ministro Celso Sabino, o programa visa incentivar viagens pelo Brasil a preços mais acessíveis, não apenas nas passagens aéreas, mas também em outros gastos relacionados a viagens.

Visto que as passagens aéreas são, na maioria das vezes, um grande obstáculo para viajar, o programa oferecerá passagens a partir de R$ 199.

Promovendo o turismo brasileiro

Essa iniciativa do governo conta com a parceria do Ministério de Portos e Aeroportos, bem como das principais companhias aéreas do Brasil, incluindo Azul, Voepass, Gol e Latam.

Segundo o atual governo Lula (PT), essa colaboração tem o objetivo de impulsionar o setor turístico e promover o crescimento das viagens aéreas pelos cidadãos brasileiros.

No entanto, até o momento, a data de entrada em vigor do programa ainda não foi anunciada. Por outro lado, com o final do ano se aproximando e mais famílias procurando destinos para o Natal e o Ano Novo, existe uma outra opção para quem deseja viajar: o Voa Brasil! Conheça este outro programa, logo abaixo.

Voa Brasil: voos mais acessíveis em breve

Um dos programas pioneiros em oferecer voos mais baratos foi o Voa Brasil. Com opções viáveis de passagens por até R$ 200, o programa concentra-se principalmente em descontos para viagens nacionais, mas pode se expandir para viagens internacionais em breve.

Quem pode comprar passagem pelo Voa Brasil?

Para ter acesso a essas passagens com desconto, famílias em situação de vulnerabilidade social, aposentados e pensionistas do INSS poderão solicitar o benefício no momento da compra. Mais informações sobre como aderir ao programa devem ser divulgadas em breve.

