Você está na lista do governo para receber Pix de 710,00? Milhões estão

O mês de outubro já está entrando em sua segunda semana, e os beneficiários do programa de transferência de renda do governo, conhecido como Bolsa Família, se preparam para receber os repasses deste mês. Beneficiando mais de 20 milhões de famílias em todo o país, o penúltimo mês do ano conta com um pagamento extra para grande parte dos contemplados pelo auxílio social. Saiba mais detalhes sobre datas e quem terá direito ao adicional, logo abaixo.

Outubro com benefício garantido

O programa Bolsa Família está retomando seus repasses neste mês de outubro, com a expectativa de beneficiar mais de 20 milhões de famílias em todo o país.

Com pagamentos iniciais a partir de R$ 600, o programa desempenha um papel de gigantesca importância no combate à fome e à desigualdade social, oferecendo apoio financeiro a famílias em situação de vulnerabilidade. Confira, logo abaixo, as novidades do programa social para este mês.

Aumento para R$ 710 em outubro

O título já denuncia, mas sim, é uma excelente notícia que certamente está animando muitos dos inscritos no programa. Durante este mês, algumas famílias terão parcelas no valor de R$ 710 disponíveis em suas contas.

Essa quantia adicional de R$ 110 representa o tão aguardado Auxílio-Gás, um benefício que auxilia milhões de cidadãos mensalmente.

Quem pode receber o Auxílio-Gás?

Para serem elegíveis a esse auxílio extra, as famílias beneficiárias do Bolsa Família devem atender às condicionalidades estabelecidas nas áreas de saúde e educação.

Isso inclui o acompanhamento pré-natal, a vacinação das crianças, a frequência escolar e o acompanhamento de saúde.

Calendário de pagamento do Auxílio-Gás

A data de pagamento do Auxílio-Gás segue o mesmo cronograma dos repasses regulares do Bolsa Família, de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Confira as datas, logo abaixo:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

Essa medida visa aliviar o orçamento de famílias em um momento em que os preços dos produtos essenciais, como o gás de cozinha, têm aumentado. O Bolsa Família continua desempenhando um papel crucial na redução da desigualdade social e no suporte a quem mais precisa em todo o Brasil. Fique atento ao calendário e garanta seus benefícios.

