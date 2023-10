Top 10 marcas que os brasileiros mais gostam (a 6ª vai te assustar)

Os consumidores, seja brasileiros ou do mundo afora costumam adquirir produtos de marcas que já se estabeleceram no mercado e na maioria das vezes sequer questionam o porquê do favoritismo por determinada grife’. Dentro disso, você já se perguntou quais são as marcas mais amadas do Brasil em 2023? Siga a leitura, logo abaixo, e conheça a lista recém-divulgada.

No gosto do povo

Você já se perguntou quais são as marcas mais amadas do Brasil em 2023? A Ecglobal, uma empresa do Ecossistema Haus do Grupo Stefanini, realizou um estudo para descobrir quais são as chamadas LoveBrands, ou seja, as marcas que conquistaram o coração e a fidelidade dos consumidores brasileiros.

10 marcas mais queridas do Brasil em 2023

Essa é a quinta edição do ranking anual intitulado “As Marcas que Conquistaram o Brasil”. O resultado foi recentemente divulgado, apresentando as 10 marcas mais amadas do país este ano. Confira a lista completa abaixo:

1. iFood;

2. WhatsApp;

3. Coca-Cola;

4. Uber;

5. Nubank;

6. O Boticário;

7. Havaianas;

8. Samsung;

9. Sadia;

10. Nestlé.

Ecglobal e o Impacto no Mercado Brasileiro

O levantamento realizado pela Ecglobal tem um impacto significativo no mercado brasileiro. Além de divulgar o ranking das LoveBrands, a empresa promove o LoveBrands Summit, um evento online e gratuito que acontece na próxima nesta sexta-feira(6).

O evento tem como objetivo inspirar e fornecer insights valiosos sobre o mercado para aqueles que buscam se destacar nos negócios.

Os CEOs Alan Liberman e Adriana Rocha serão os apresentadores do evento. Além disso, a diretora de Brand Marketing e Insights do iFood, a marca vencedora do ranking, também estará presente para compartilhar suas experiências e estratégias de sucesso.

Os critérios para definir as LoveBrands

A Ecglobal leva em consideração cinco critérios ao elencar as marcas mais amadas no Brasil:

Amplitude: A extensão da presença da marca no mercado. Alcance: A capacidade da marca de alcançar diferentes segmentos de público. Fidelidade: O grau de lealdade dos consumidores em relação à marca. Preferências: A preferência dos consumidores pela marca em comparação com concorrentes. Intensidade do Amor à Marca: O nível de conexão emocional que os consumidores têm com a marca.

O conceito de LoveBrand

No universo empresarial, o termo “LoveBrand” ganha destaque como a designação para aquelas marcas ou empresas que conquistaram um patamar extraordinário de conexão emocional e fidelidade junto aos seus clientes.

Mais do que simplesmente serem reconhecidas por oferecerem produtos ou serviços de alta qualidade, as LoveBrands se destacam por serem amadas e admiradas não somente por suas ofertas, mas também por seus valores, identidade e comprometimento inabalável com os consumidores.

Esse conceito é fundamental para o marketing e o branding contemporâneos, destacando a importância de criar experiências positivas e duradouras com os clientes, que vão além das transações comerciais.

Conclusão

Em resumo, uma LoveBrand possui uma base de clientes fiéis que não apenas continuam comprando, mas também se tornam defensores da marca, compartilhando sua paixão e experiências positivas com outras pessoas.

Isso resulta em benefícios financeiros e de reputação significativos para a empresa, tornando-a uma referência no mundo dos negócios.

