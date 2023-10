Vai sair do Brasil? ATENÇÃO! O novo passaporte está em vigor

Para quem já viajou para o exterior ou pensa em um dia realizar uma viagem dessas, sabe que necessita de um documento chamado passaporte. Por intermédio dele, é possível adentrar em outro território, por isso, ele é tão importante para estrangeiros no momento que vão entrar em outros países. E no Brasil, a emissão do passaporte sempre foi um processo bastante esperado por todos e agora, o documento passou por uma grande atualização, a primeira desde 2015, quando houve a última grande mudança. Confira o que mudou e como é possível emiti-lo.

Saiba tudo sobre o novo passaporte | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O novo passaporte já pode ser emitido?

Sim, o novo passaporte já começou a ser emitido desde o último dia 03. Mas é importante lembrar que só é necessário trocar pelo novo modelo, quando o anterior tiver vencido. No Brasil, ele é emitido pela Polícia Federal, ao passo que para ser expedido em embaixadas ou consulados do Brasil em outros países, será necessário aguardar o próximo ano.

O novo modelo de passaporte conta com várias figurinhas que representam toda a fauna e a flora brasileira, em diversas páginas dele. Além disso, ele também utiliza algumas imagens que para serem visualizadas, é necessário utilizar uma luz ultravioleta.

Essa tecnologia serve para evitar possíveis fraudes no documento, além das conhecidas marcas d’água que são comuns em vários outros documentos. Segundo as autoridades competentes, agora ficará bem mais difícil a falsificação do documento em questão.

Veja também: O Que Fazer Se Você Trabalha Exposto Ao Sol? Veja Quais São Os Direitos

Desde 2015 o documento não era atualizado

Vale destacar que a última vez que o passaporte foi atualizado, foi no ano de 2015, na ocasião, foi implementado um chip e por conta disso, ele ganhou o nome de passaporte eletrônico, além disso, a sua validade ficou sendo de 10 anos. Por isso, como citado, só será necessário a troca quando o prazo de validade vencer.

Lembrando que o valor para emitir o novo modelo de passaporte segue o mesmo. Para realizar a emissão é bastante fácil, basta acessar o site oficial do Governo Federal e preencher o formulário que será concedido, feito isso, basta pagar uma taxa e agendar o atendimento presencial na data que estiver disponível.

Feito isso, basta o interessado comparecer de maneira presencial até a unidade mais perto com todos os documentos solicitados e terminar o processo. Lembrando que a taxa deve ser paga no momento da solicitação, no valor de R$ 275,25.

Vale salientar que a retirada do documento é feita na mesma unidade onde ocorreu o atendimento presencial. Por fim, é importante lembrar que o site do Governo Federal não emite passaportes oficiais ou diplomáticos.

Veja também: Consumidores Podem Ter Novo Benefício Aprovado Em LEI