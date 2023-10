Idosos com idade entre 60 e 64 anos e que morem no estado de Goiás estão se beneficiando de um programa implementado pelo governo goiano, onde centenas de pessoas da terceira idade e que se encontram em vulnerabilidade financeira podem receber um auxílio financeiro diretamente do estado. Saiba mais detalhes sobre valores e como solicitar, logo a seguir.

Auxílio para 3ª idade paga R$ 300 por meio do governo. | Foto: Reprodução

Amparo aos idosos

O estado de Goiás, sob a iniciativa da primeira-dama Gracinha Caiado e com o comprometimento do governador Ronaldo Caiado, tem implementado uma série de programas sociais para amparar os brasileiros em situação de vulnerabilidade econômica e social.

O foco principal é proporcionar dignidade àqueles que mais necessitam de assistência. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba as últimas iniciativas em benefício da população mais necessitada.

Benefício para quem não pode se aposentar

Uma das iniciativas notáveis é o programa social Dignidade, que visa atender a população idosa entre 60 e 64 anos e 11 meses, que não possui idade ou tempo de contribuição para se aposentar e que se encontra em situação de extrema pobreza.

Este programa oferece um auxílio financeiro no valor de R$ 300 mensais para aqueles que se encaixam nos requisitos mencionados.

Os pagamentos deste benefício tiveram início em 2023 e já estão beneficiando centenas de idosos no estado de Goiás, proporcionando um alívio financeiro fundamental para aqueles que enfrentam dificuldades econômicas em uma fase da vida que demanda cuidados especiais.

Quem pode solicitar o benefício?

É importante ressaltar que, para se qualificar para o programa Dignidade, o idoso precisa estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e não ser beneficiário do Bolsa Família.

Para obter mais informações ou solicitar o auxílio, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social do Governo de Goiás por meio dos números de telefone disponibilizados:

(62) 3201-1996;

(62) 3201-8076;

(62) 3201-9749;

(62) 98170-2618;

(62) 98306-0145.

Além dos números de telefone, é possível obter informações adicionais sobre o programa social Dignidade através do endereço de e-mail: ger.bstr.seds@goias.gov.br.

É válido mencionar que, quando o beneficiário atinge a idade de 65 anos, ele tem a opção de solicitar o Benefício de Prestação Continuada (BPC), um auxílio assistencial concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que oferece um salário mínimo (R$ 1.320) por mês.

Dignidade para a ‘melhor idade’

Como podemos perceber, o programa Dignidade é uma importante iniciativa do Goiás Social, que demonstra o compromisso do governo de Goiás em proporcionar apoio financeiro e dignidade aos idosos em situação de vulnerabilidade econômica.

Através dessas ações, o estado busca melhorar a qualidade de vida de sua população mais vulnerável.

