WhatsApp libera empréstimo na conta de luz; veja como funciona

Em um país onde se predomina um calor escaldante por boa parte do ano, é natural que muitos brasileiros enfrentem com certa frequência elevados valores na conta de luz, principalmente ao utilizar equipamentos que consomem bastante energia, como ar condicionado e ventiladores. No entanto, nas horas em que o orçamento aperta por este motivo, existe a possibilidade de um empréstimo na conta de luz. A alternativa, inclusive está disponível pelo WhatsApp. Siga a leitura, abaixo, e aprenda como solicitar.

Aprenda como solicitar o empréstimo na conta de luz via WhatsApp. — Foto: Montagem / Jeane de Oliveira

Crédito para a sua luz

O empréstimo na conta de luz surge como uma alternativa de crédito acessível e prática para os brasileiros.

Esta modalidade, que agora pode ser contratada por WhatsApp, oferece a oportunidade de adquirir recursos financeiros com menos burocracia e se tornou uma solução para muitos que buscam maneiras de quitar dívidas ou realizar investimentos.

Continue a leitura, a seguir, e entenda mais detalhes sobre esse tipo de empréstimo.

O empréstimo na conta de luz

O empréstimo na conta de luz é uma modalidade de crédito disponibilizada por financeiras conveniadas. O grande diferencial é que ele está ao alcance de negativados e pessoas com baixa pontuação de crédito, o chamado Score. Essa modalidade foi introduzida em 2019 e tem ganhado popularidade rapidamente.

A principal vantagem desse tipo de empréstimo é que o valor das parcelas é adicionado à fatura mensal de energia elétrica, o que facilita o pagamento e o torna uma opção viável para muitos brasileiros.

Além disso, essa modalidade de crédito pode ser uma estratégia eficaz para a recuperação financeira, permitindo que o contratante administre seus recursos de forma mais eficiente e planeje seu orçamento a longo prazo.

Como funciona o empréstimo na conta de luz?

É importante destacar que essa modalidade de empréstimo está disponível em algumas regiões do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás e Rio Grande do Sul.

Os valores disponíveis variam de R$ 500 a R$ 2.500, e o prazo de pagamento pode ser estendido de três a 18 meses. O montante emprestado é incorporado às contas de luz, tornando o processo conveniente e prático.

A parceria entre as instituições financeiras e as empresas de energia elétrica tem como objetivo principal reduzir a inadimplência, uma vez que os brasileiros têm a tendência de priorizar o pagamento das contas de luz.

Quem pode solicitar?

Para solicitar o empréstimo na conta de luz, o requerente deve ter mais de 21 anos e menos de 79 anos, além de manter suas contas de eletricidade em dia.

Ter uma conta bancária em seu nome é outro requisito fundamental, pois é nela que o valor do empréstimo será depositado. Portanto, é essencial regularizar qualquer pendência nas contas de luz antes de buscar essa opção de crédito.

Entenda os riscos e saiba se prevenir

Embora o empréstimo na conta de luz seja uma alternativa confiável quando oferecido por empresas credenciadas, é importante tomar algumas precauções.

Antes de contratar, é fundamental pesquisar sobre a reputação da instituição financeira. Verifique se ela está cadastrada no Banco Central do Brasil (BC) para fornecimento de empréstimos e consulte o ranking de reclamações no BC e no Reclame Aqui.

Um dos principais riscos associados a esse tipo de empréstimo é a possibilidade de cair em golpes de empresas falsas. Esteja atento a qualquer solicitação de adiantamento de valor, pois instituições sérias não fazem esse tipo de exigência. Proteja seus dados pessoais e financeiros a todo custo.

Solicitando o empréstimo pelo WhatsApp

O processo de solicitação é relativamente simples. Primeiro, escolha uma instituição financeira credenciada que ofereça o serviço. Em seguida, acesse o site oficial da instituição para fazer uma simulação dos valores disponíveis e das taxas de juros.

Após o cadastro na empresa escolhida, você poderá solicitar o empréstimo desejado, e a empresa entrará em contato com você por meio do WhatsApp.

Em alguns casos, o número de contato já está disponível na página inicial da instituição, permitindo que você envie uma mensagem para tirar suas dúvidas.

Documentação necessária

Os documentos necessários para a contratação incluem Identidade (RG), CPF, comprovante de residência e comprovante bancário. Após a aprovação, o valor do empréstimo será creditado em sua conta em um prazo máximo de 24 horas, dependendo da empresa escolhida.

