Modelo Juju Salimeni usa body SUPER CAVADO e deixa redes sociais em CHOQUE

A musa fitness Juju Salimeni costuma chamar atenção por onde passa, seja por sua beleza, como pelo corpo extremamente definido e avantajado. Em suas postagens, os ensaios mostram sensualidade e a beleza de sempre, no entanto, a última aposta da beldade não deu muito certo e recebeu uma chuva de críticas dos seguidores nas redes sociais. Entenda melhor o caso, a seguir.

Juju Salimeni ousa em ensaio nas redes sociais e recebe uma chuva de críticas de seguidores. | Foto: Reprodução / Instagram

A web não perdoa

No mundo das redes sociais e da moda, a influenciadora Juju Salimeni se tornou o assunto do momento ao ousar em um novo ensaio fotográfico.

A musa fitness apostou em um body que gerou grande discussão na web, dividindo opiniões e algumas críticas nada agradáveis. Confira a polêmica, logo abaixo.

Internautas reagem à ousadia da influencer nas redes

No clique poderoso e ousado, Salimeni abandonou a tradicional calça e apareceu usando apenas um body extremamente cavado, que evidenciou sua cintura fina e pernas tonificadas. O look atrevido e sexy não passou despercebido e provocou reações diversas entre os internautas.

As opiniões se dividiram quanto ao visual de Juju Salimeni. Enquanto alguns elogiaram sua confiança, outros consideraram o look excessivamente revelador. Uma seguidora comentou com humor: “Uma virilha é uma virilha, né?”

Outra pessoa criticou, afirmando que era “desnecessário mostrar tanto assim”. Uma terceira, apesar de ser fã da influenciadora, expressou sua preocupação com a ousadia do body, classificando-o como “super vulgar”.

Confira o post, com a foto e as reações dos seguidores, a seguir.

Juju Salimeni: de Panicat à musa fitness

Para entender a trajetória de Juju Salimeni, é impossível não lembrar seu início na telinha, como Panicat no programa ‘Pânico na TV’ entre 2008 e 2011. Sua saída ocorreu após constantes conflitos com a colega de elenco Nicole Bahls.

Em 2010, Salimeni protagonizou a capa da revista ‘Playboy’ e, no ano seguinte, foi anunciada como musa de bateria da Mancha Verde no Carnaval de São Paulo. Além disso, ela desfila no Rio de Janeiro pela Unidos da Tijuca.

O retorno à televisão aconteceu em 2011, quando se tornou repórter do programa ‘Legendários’. Quanto à vida pessoal, Juju foi casada por quatro anos com o fisiculturista Felipe Franco, teve um breve relacionamento com o empresário Helisson Dias e, desde 2021, mantém um relacionamento com o fisiculturista Diogo Basaglia.

