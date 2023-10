Desenrola Brasil: aprenda como negociar dívidas em outubro

Em sua nova fase, o programa Desenrola Brasil vai permitir a renegociação de dívidas de pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que tenham dívidas de até R$ 5 mil. Os interessados poderão obter descontos e pagar suas dívidas à vista ou em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. O programa estará em vigor até o final deste ano. Saiba mais detalhes sobre como participar, a seguir.

Saiba mais detalhes sobre como participar do programa Desenrola, Brasil. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Hora de limpar o seu nome

O programa Desenrola Brasil está prestes a lançar sua plataforma de renegociação de dívidas, marcando o início de uma nova fase.

A partir da próxima segunda-feira (9), os brasileiros com renda de até dois salários mínimos ou inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) terão a oportunidade de renegociar dívidas de até R$ 5 mil.

Continue a leitura, logo abaixo, para entender mais detalhes sobre o lançamento e os benefícios do programa.

Leia mais: Fase 3 do Desenrola Brasil pode quitar SUAS DÍVIDAS; veja quando

Acesso a plataforma com segurança

Para acessar a plataforma Desenrola, será necessário possuir um cadastro no gov.br com níveis de certificação prata ou ouro, além de manter os dados cadastrais atualizados. O Ministério da Fazenda enfatiza que essa medida visa garantir a segurança dos cidadãos.

Fazendo o cadastro no gov.br

A conta gov.br é uma identificação digital que valida a identidade do cidadão em meios digitais, permitindo acesso seguro a serviços oferecidos pelo governo, como CNH Digital, Declaração de Imposto de Renda, serviços do SUS, Portal e-Social, e Enem, entre outros.

O cadastro é gratuito e disponível para todos os brasileiros. Siga o passo a passo:

Acesse o site do governo; Escolha “entrar com gov.br”; Insira seu CPF e clique em “continuar”; Leia e aceite os termos, depois clique em “Continuar”; Escolha um dos bancos para criar a conta ou “Tentar de outra forma”, caso não tenha conta em banco; Complete o formulário com seus dados; Um código será enviado, que pode ser recebido via e-mail ou celular. Digite-o; Crie uma senha que atenda aos critérios exigidos.

Com o cadastro no gov.br, você poderá acessar diversos serviços governamentais de forma segura.

Como aumentar o nível da conta gov.br?

O cadastro gov.br possui três níveis de segurança e acesso: bronze, prata e ouro.

Para alcançar o nível prata, siga estas etapas:

Valide a biometria facial pelo aplicativo para conferência da foto nas bases da Carteira de Habilitação (CNH);

Valide os dados pessoais via internet banking ou por um banco credenciado;

Valide dados com usuário e senha do SIGEPE, se for servidor público federal.

Os bancos cadastrados no gov.br incluem Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica Federal, Sicoob, Santander, Itaú Unibanco, Agibank, Sicredi e Banco Mercantil do Brasil.

Para atingir o nível ouro, é necessário:

Validar o reconhecimento facial pelo aplicativo para conferência da sua foto nas bases da Justiça Eleitoral (TSE);

Validar dados a partir do QR Code da sua Carteira de Identidade Nacional ou com Certificado Digital compatível com ICP-Brasil.

Funcionamento da plataforma do Desenrola Brasil

Nessa nova fase, o Desenrola Brasil vai permitir a renegociação de dívidas de pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que tenham dívidas de até R$ 5 mil.

Os interessados poderão obter descontos e pagar suas dívidas à vista ou em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. O programa estará em vigor até o final deste ano.

Marcos Pinto, secretário de reformas econômicas da Fazenda, ressaltou que os consumidores encontrarão os bancos que oferecem descontos listados em ordem de juros, do mais baixo ao mais alto.

Ele explicou que o Ministério da Fazenda estabeleceu um prazo de 20 dias para as pessoas renegociarem suas dívidas após a abertura do programa. Caso não o façam, outras pessoas terão a oportunidade.

É importante salientar que o serviço é gratuito e deve ser acessado apenas pelo site ou aplicativo gov.br. A renegociação de dívidas só é possível por meio do site desenrola.gov.br, e é fundamental estar atento para evitar fraudes durante o processo.

*Com informações do g1.

Leia também: Leilão do Desenrola: ESTE é desconto médio para quitar dívidas; confira