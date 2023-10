O governo anunciou medidas emergenciais para auxiliar famílias que se encontram em situações de vulnerabilidade, com a aprovação de um novo auxílio emergencial no valor de R$ 3 mil para moradores que foram vítimas de catástrofes naturais no decorrer dos últimos meses no país. Continue a leitura, a seguir, e entenda quem poderá receber o benefício financeiro.

Outubro vem com liberação de R$ 3 MIL para quem estiver nesta lista. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Mês com bolso cheio

O governo está tomando medidas para auxiliar famílias em situações de vulnerabilidade, com a aprovação de um novo auxílio emergencial no valor de R$ 3.000 para os brasileiros.

Este benefício está sendo direcionado, neste mês, para algumas famílias em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que enfrentaram as devastadoras consequências de um ciclone extratropical que atingiu a região no último mês. Continue lendo, a seguir, e entenda mais detalhes sobre os benefícios emergenciais.

Leia mais: Benefício BARRADO por baixa frequência escolar; veja o que fazer

Governo anuncia ajuda à vítimas de catástrofe natural

A passagem do ciclone extratropical deixou graves consequências na cidade de Porto Alegre e em outros municípios vizinhos.

Muitos moradores enfrentaram perdas significativas, que vão desde móveis danificados até carros destruídos e danos irreparáveis às suas residências. Em resposta a essa situação, o Governo Federal e a gestão municipal estão trabalhando em conjunto para reduzir os prejuízos financeiros desses brasileiros.

Porto Alegre libera R$ 20 milhões para auxílios

A Prefeitura de Porto Alegre está comprometida em auxiliar na reconstrução da rotina na cidade. Para isso, serão disponibilizados mais de R$ 20 milhões, que serão direcionados aos brasileiros de diferentes formas, dependendo da sua situação específica.

É importante ressaltar que os recursos liberados devem ser utilizados exclusivamente para os fins estabelecidos durante a concessão do auxílio emergencial. Os beneficiários não podem empregar o dinheiro em outras aquisições ou serviços.

Entenda os 3 tipos de auxílio emergencial

A Prefeitura de Porto Alegre oferecerá três tipos de auxílio emergencial, cada um com um propósito específico. Entenda melhor, logo abaixo.

1. Auxílio emergencial de R$ 3.000

Este benefício, de pagamento único, destina-se aos brasileiros afetados pelo ciclone. Eles poderão utilizar essa quantia para adquirir novos utensílios domésticos e produtos da linha branca, como geladeira, micro-ondas e fogão, entre outros.

2. Auxílio para moradores com casas afetadas

Para aqueles que tiveram suas casas danificadas, a prefeitura oferecerá três pagamentos mensais de R$ 700. Em casos mais graves, esse auxílio pode ser estendido, totalizando seis meses de apoio.

3. Auxílio para comerciantes afetados

Comerciantes que viram seus negócios serem impactados também receberão um pagamento único de R$ 3.000. Esse auxílio visa auxiliar na aquisição de itens necessários para a reabertura e funcionamento de seus estabelecimentos.

Ajuda em boa hora

Essas medidas visam não apenas amenizar os impactos do ciclone extratropical, mas também oferecer um suporte fundamental para que as famílias e os negócios em Porto Alegre possam se recuperar e reconstruir suas vidas. O governo continuará monitorando a situação e fornecendo assistência conforme necessário.

Leia também: Brasileiros estão na lista para auxílio moradia de R$ 650 por mês; como pedir