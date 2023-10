Considerado um dos principais direitos dos trabalhadores com carteira assinada, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é considerado uma poupança que o trabalhador não fez, mas que sempre aparece em boa hora em uma eventual demissão.

quando a mesma acontece, o funcionário é autorizado a retirar um percentual do valor do fundo através do código de movimentação. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda o que são esses códigos e como utilizá-los em 2023.

Aviso: como usar o Código de Movimentação FGTS em 2023? Veja o que é. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O código da prosperidade

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito dos trabalhadores com carteira assinada. No entanto, o saldo desse fundo só pode ser movimentado em situações previstas por lei.

Para realizar qualquer movimentação, é essencial compreender os códigos de movimentação do FGTS. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda o que são esses códigos e como utilizá-los em 2023.

Leia mais: A novidade do empréstimo do FGTS que animou TODO MUNDO

Entendendo o código de movimentação do FGTS

O código de movimentação, também conhecido como chave de liberação, é um número usado pelos empregadores ao preencher a rescisão do contrato de trabalho. Esse código desempenha um papel fundamental na demissão de um trabalhador, pois permite o saque do saldo do FGTS.

Com a chave de liberação do FGTS, é possível identificar a causa do afastamento do colaborador. Ter acesso a esse código é imprescindível para a retirada dos valores do Fundo de Garantia.

A utilidade dos códigos do FGTS

Os códigos de movimentação do FGTS servem para classificar cada tipo de desligamento. São essenciais para que o trabalhador possa sacar o saldo disponível no fundo de garantia, pois são solicitados no requerimento do saque.

Com base nesses códigos, são calculadas as verbas rescisórias a que o trabalhador tem direito, já que os valores a serem recebidos dependem do tipo de desligamento.

Lista de códigos do FGTS

Veja, logo abaixo a relação dos códigos de movimentação do FGTS:

Como sacar o FGTS após a demissão

Ao ser desligado de uma empresa, o trabalhador que possui o código de movimentação que identifica o formato do desligamento pode dirigir-se a uma agência da Caixa Econômica Federal para efetuar o saque do seu FGTS.

É importante ressaltar que nem todos os tipos de demissão permitem o saque do saldo do fundo de garantia.

Regras para sacar o FGTS enquanto trabalha

O FGTS funciona como uma reserva de emergência e, portanto, o saldo só é liberado em situações específicas. Algumas delas incluem:

Demissão sem justa causa;

Saque-aniversário e antecipação do saque-aniversário;

Saque emergencial ou extraordinário;

Aposentadoria;

Término de contrato temporário;

Suspensão do trabalho avulso;

Situações de calamidade pública;

Amortização da casa própria;

Financiamento de moradia;

Rescisão por falência, morte do empregador ou nulidade do contrato;

Rescisão contratual por culpa recíproca ou força maior;

Trabalhador com mais de 70 anos;

Trabalhador sem carteira assinada por 3 anos;

Doenças graves em estágio terminal, câncer ou HIV (para o trabalhador ou dependentes);

Morte do trabalhador (permitindo saque por parte dos dependentes).

Conforme demonstrado, existem diversas maneiras de sacar o saldo do FGTS, mesmo mantendo um contrato de trabalho ativo. O saque-aniversário, saques extraordinários e situações de calamidade pública estão entre as opções que permitem o acesso aos recursos do fundo.

Leia também: Tenho que dar 50% do meu FGTS na separação? Descubra