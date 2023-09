Internet Brasil: governo distribui celular e chip de graça para a população

No decorrer das ações realizadas nos primeiros 100 dias do Governo do presidente Lula, o Ministério das Comunicações (MCom) efetuou a distribuição, em abril, de 1 mil chips de dados a estudantes de quatro escolas públicas em Campina Grande (PB). A iniciativa faz parte do Programa Internet Brasil, que tem como objetivo proporcionar acesso à internet e inclusão digital para alunos de famílias de baixa renda. Saiba mais detalhes, a seguir.

Internet Brasil: programa do governo distribui chip e celular de graça. Veja como obter. / Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Internet Brasil: governo distribui chip e celular de graça

Para cumprir a meta de distribuição de chip e celular em âmbito nacional, destinando a conexão a aproximadamente 700 mil crianças e adolescentes, já foram alocados recursos no valor de R$ 139,5 milhões. O Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, destacou a importância desse projeto: “Hoje, 20 milhões de brasileiros, que residem em comunidades remotas, principalmente no Norte do país e na região Amazônica, precisam da nossa atenção para que possamos levar os programas e projetos do Ministério das Comunicações até eles. Nossa missão é garantir que a inclusão digital e a conectividade alcancem cada um desses cidadãos.”

A distribuição de chips, com uma franquia de 20 gigabytes (Gb) mensais para acesso à internet banda larga móvel, faz parte do Programa Internet Brasil, uma do Ministério das Comunicações (MCom), com o objetivo de democratizar o acesso à internet. Além das quatro escolas em Campina Grande, outras 15 instituições, em municípios como Caicó (RN), Caruaru (PE), Juazeiro (BA), Mossoró (RN) e Petrolina (PE) já foram beneficiadas. Em breve, municípios como Araguari, Conceição das Alagoas e Uberaba, em Minas Gerais, também participarão deste programa.

Saiba como receber o seu celular e chip

O projeto-piloto deste programa, conduzido pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), é direcionado a alunos do ensino fundamental e médiom em escolas públicas municipais e estaduais, que já são atendidas pelo Projeto Nordeste Conectado. Para ser elegível ao chip com dados, a família do aluno deve estar registrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Além do Programa Internet Brasil, o Ministério das Comunicações também promove outras iniciativas de inclusão digital, incluindo o Wi-Fi Brasil, que busca oferecer acesso à internet fixa de maneira coletiva, em locais como escolas e praças.

A importância do Cadastro Único

A inscrição no Cadastro Único oferece acesso a diversos benefícios sociais, incluindo o Bolsa Família, Vale-Gás, BPC, e outros programas de assistência do governo. Um dos programas incluídos nesta lista de benefícios é o Internet Brasil, que foi estabelecido em 2022 com o objetivo principal de promover uma ampla inclusão social em todo o território nacional, focando especialmente em estudantes e profissionais da educação.

O conceito central do Internet Brasil é fornecer celulares e chips gratuitos para estudantes de famílias de baixa renda, com a possibilidade de estender esse acesso aos professores e outros profissionais da área educacional. A iniciativa se faz extremamente necessária, em um mundo cada vez mais digital e interconectado, onde o acesso à internet desempenha um papel fundamental no desenvolvimento pessoal e educacional. A pandemia deu ainda mais ênfase a esta necessidade, já que obrigou milhões de estudantes a se afastarem das salas de aula tradicionais e a adotarem o ensino online.

Programas sociais estavam com atraso na gestão passada

No entanto, é importante notar que o programa enfrentou atrasos consideráveis, aguardando a aprovação do ex-presidente Jair Bolsonaro, por longos meses. Somente no final de 2022, aproximadamente 700 mil estudantes finalmente receberam os chips com créditos para acessar a internet.

O objetivo principal do programa é fornecer dispositivos tecnológicos para as famílias que estão inscritas no Cadastro Único do governo, visando garantir que mais pessoas tenham acesso à internet e, consequentemente, a oportunidades educacionais e sociais.

