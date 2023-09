Leilão do Desenrola: ESTE é desconto médio para quitar dívidas; confira

A conclusão da primeira etapa do leilão de renegociação de dívidas do programa “Desenrola, Brasil” ocorreu na última quarta-feira (27), de acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Fazenda. Segundo o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os resultados foram impressionantes e comprovam o sucesso da iniciativa do governo federal. Continue a leitura para saber mais detalhes sobre o programa, a seguir.

Leilão do Desenrola: Saiba qual é o desconto médio para quitar dívidas. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O leilão da renegociação

O programa Desenrola Brasil anunciou, na última sexta-feira (29), que sua fase de leilões resultou na redução significativa de R$ 126 bilhões em dívidas, com descontos médios impressionantes de 83%.

A conclusão dessa etapa ocorreu na última quarta-feira (27), de acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Fazenda. Continue a leitura para saber mais detalhes sobre o programa, logo abaixo.

Leia mais: Não consigo quitar minhas dívidas; e agora, o que acontece?

Sucesso resumido em números

O Desenrola Brasil conseguiu conceder esses descontos tanto para dívidas bancárias quanto para dívidas não bancárias, abrangendo áreas como contas de luz, água, despesas relacionadas ao varejo, educação e muito mais.

Os números revelam que aproximadamente R$ 59 bilhões foram destinados a dívidas de até R$ 5 mil, enquanto R$ 68 bilhões foram destinados a dívidas com valores entre R$ 5 mil e R$ 20 mil.

O destaque vai para o valor médio do desconto, que atingiu a notável marca de 83%. Além disso, algumas dívidas de cartão de crédito, por exemplo, foram agraciadas com descontos de impressionantes 96%.

Os resultados obtidos pelo programa Desenrola Brasil foram além das expectativas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expressou sua satisfação com os números alcançados. Ele destacou que, graças aos descontos aplicados, R$ 151 bilhões em dívidas foram transformados em apenas R$ 25 bilhões.

Fase 2 beneficiará 32 milhões

Além disso, Haddad ressaltou que o programa agora avança para sua última fase, com potencial para beneficiar até 32 milhões de pessoas.

Nesta etapa, os consumidores terão a oportunidade de renegociar suas dívidas com descontos e poderão efetuar o pagamento à vista ou parcelado em até 60 meses, com juros limitados a 1,99% ao mês. A previsão é que essa fase seja inaugurada no início de outubro.

Quem pode participar?

Na próxima etapa do Desenrola Brasil, a prioridade será dada às dívidas com valores atualizados de até R$ 5 mil. Poderão participar desse processo pessoas que recebem até dois salários mínimos ou que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), desde que suas dívidas estejam dentro do limite de R$ 20 mil.

O Ministério da Fazenda enfatiza a importância de os usuários se protegerem e utilizarem apenas o site oficial do programa para realizar seus procedimentos. Segundo Haddad, a plataforma oficial certifica cada etapa e garante a segurança do processo de pagamento das dívidas.

Como efetuar o cadastro?

Para aqueles interessados em participar do Desenrola Brasil, é possível encontrar informações detalhadas sobre como realizar o cadastro no site do Ministério da Fazenda. É necessário, primeiramente, se cadastrar no gov.br, nas categorias “contas prata” ou “contas ouro”, antes de ingressar na plataforma para renegociar as dívidas.

Leia também: MEI pode ter acesso ao Desenrola? Veja quais são as regras