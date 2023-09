Em vídeo que viralizou nas redes sociais, recentemente, e levou às lágrimas muitos usuários do Instagram, uma mãe filmou seu pequeno filho chorando em seu colo, enquanto a criança pergunta onde está seu pai e a amorosa conversa emocionou os internautas. Continue a leitura, logo a seguir, e se emocione com o momento de muito amor e sinceridade, entre mãe e filho.

“Meu pai mora no céu?” Vídeo de criança com mãe emociona internet. | Foto: Reprodução / Instagram

Amor de mãe

Recentemente, um vídeo impactante viralizou nas redes sociais e levou às lágrimas muitos internautas que curtem conteúdos no Instagram.

Na postagem, uma mãe filma seu pequeno filho chorando em seu colo, enquanto a criança pergunta onde está seu pai. Continue a leitura, logo abaixo, e se emocione com o momento de muito amor e sinceridade, entre mãe e filho.

Web se emociona com desabafo de criança

No post, a usuária conhecida como Emylli Thamara põe seu filho no colo e explica o motivo de seu pai não estar presente.

Ao lado do vídeo que mostra o tocante momento, Thamara escreveu que a pergunta de seu filho de apenas 4 anos mexeu profundamente com a dedicada mãe. “Ele queria saber se o pai dele está vivo, já que nunca teve a chance de conhecê-lo e deseja ser reconhecido por ele como seu filho. Respondi a ele com todo o amor que tenho em meu coração e tentei transmitir mensagens positivas sobre seu pai ausente. No entanto, agora, fico me questionando se escolhi as palavras adequadas para abordar esse tema delicado”, escreveu Emylli.

A influencer pernambucana de 27 anos afirma, ainda que “ser mãe é uma jornada repleta de amor e cuidado” e que seu objetivo é ser a melhor guia possível para o filho. Contudo, em momentos como esse, ela é confrontada com a vulnerabilidade e a incerteza que muitas vezes acompanham a função de ser mãe-solo.

A jovem mãe reflete que compartilhar essa experiência é uma maneira de buscar conexão com outros pais e mães, em busca de apoio e talvez encontrar orientação quando surgem dúvidas tão profundas como esta.

“É um lembrete de que todos nós enfrentamos desafios únicos na criação de nossos filhos, e embora essas situações possam ser difíceis, estamos todos juntos nessa jornada de amor e crescimento, fazendo o nosso melhor para orientar e apoiar nossos filhos da maneira mais amorosa possível”, finaliza a influencer.

