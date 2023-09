Alô, TRABALHADOR! Tem novidade BOA sobre o Pis/Pasep; confira

Trabalhadores que trabalharam com registro em carteira no ano de 2022 receberam uma excelente notícia esta semana. Estes profissionais, que possuem direito a receber o abono salarial do Pis/Pasep, receberam um anúncio importante e bastante otimista sobre o pagamento.

Em função do impacto causado pela pandemia de Covid-19 em diferentes esferas da Economia, o cronograma do benefício sofreu ajustes. A seguir, entenda a boa notícia que vem por os trabalhadores que estão aguardando o recebimento deste valores.

Novidade para quem recebe abono do Pis. Saiba tudo aqui!/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Boa notícia para quem aguarda o abono do Pis

Após os reajustes no cronograma, impactado pela pandemia do Covid-19, uma boa notícia surge para quem aguarda o abono do Pis. Com a conclusão dos pagamentos referentes ao ano de 2021, ficou estabelecido que o pagamento do PIS/Pasep, para o ano-base de 2022, ocorrerá em 2024.

Como é de conhecimento, a pandemia teve impacto nas datas de pagamento do abono salarial dos trabalhadores no ano-base de 2020, em função da utilização dos recursos disponíveis no combate à doença. Desta forma, a solução para resolver o problema foi adiar o pagamento para 2021.

Portanto, com a conclusão dos pagamentos do PIS/Pasep de 2021, abre-se a possibilidade de iniciar o repasse para aqueles que trabalharam ao longo de 2022. Embora o Governo Federal ainda não tenha emitido um comunicado oficial a respeito, a tendência histórica sugere esta possibilidade.

Importante lembrar que a Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento do PIS para trabalhadores de empresas privadas, enquanto o Pasep é destinado aos servidores públicos e seu pagamento é realizado pelo Banco do Brasil.

Saiba mais sobre o abono

Para receber os valores referentes ao abono, o trabalhador deve estar inscrito no PIS/Pasep por um período mínimo de 5 anos e também ter trabalhado com registro formal por, no mínimo, 30 dias durante o ano-base em questão. Além disso, sua renda mensal média deve ser equivalente a dois salários mínimos.

Vale ressaltar que é responsabilidade do empregador fornecer informações precisas sobre os funcionários por meio da Relação Anual de Informações Sociais (Rais). Por fim, os colaboradores podem verificar seu direito ao abono por meio de diferentes opções, como o portal Gov.br, utilizando o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (disponível para Android e iOS) ou entrando em contato com a central Alô Trabalhador, através do número 158.

Quem pode receber o abono do Pis/Pasep

O abono do PIS/Pasep é um benefício que tem como objetivo auxiliar trabalhadores de baixa renda. Ele é uma espécie de 13º salário, destinado a garantir um suporte financeiro adicional aos trabalhadores que atendem a determinados critérios.

O valor do abono do PIS/Pasep varia de acordo com o tempo de trabalho durante o ano-base e pode chegar a um salário mínimo. Este benefício desempenha um papel crucial na melhoria das condições financeiras de trabalhadores de renda mais baixa, auxiliando a resolução de dívidas, despesas e situações emergenciais, contribuindo para a estabilidade econômica de milhões de famílias brasileiras.

