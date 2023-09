Pagamentos do INSS caem antes da hora APENAS para quem estiver nesta lista

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou uma antecipação no cronograma de pagamento em 79 cidades do Brasil. Isto acontece em função de circunstâncias extremas, enfrentadas por alguns beneficiários.

O pagamento, que equivale a um salário mínimo (R$ 1.320), estará disponível antes do previsto. Mas você sabe quais são as condições que podem antecipar os pagamentos do INSS? A seguir, continue lendo para saber.

Pagamentos do INSS apenas para quem estiver nesta lista./ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quem pode receber pagamentos antecipados do INSS?

Os moradores da Região Sul, afetados por fortes chuvas no início do mês, já começaram a receber seus pagamentos antecipados em setembro. A medida tem como objetivo ajudar famílias que tiveram suas casas inundadas, deixando muitas pessoas muitos desabrigadas ou sem móveis e eletrodomésticos essenciais, como geladeira e fogão.

Para facilitar a situação dos segurados, o governo permitiu a antecipação do benefício, que também pode ser acompanhada por uma parcela extra, com opção de pagamento em até 36 vezes, sem juros. A correção monetária começa a ser aplicada a partir do terceiro mês da escolha.

A boa notícia é que todos os beneficiários afetados pelas chuvas podem sacar seus benefícios, independentemente do número final de identificação do cartão do auxílio. Para os demais beneficiários, o cronograma de pagamentos permanece o mesmo.

Aqui está o cronograma padrão do INSS para os beneficiários que não foram afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul e continuam com seus pagamentos regulares:

Para beneficiários com renda de até 1 salário mínimo:

Benefícios final 1: 25 de setembro;

Benefícios final 2: 26 de setembro;

Benefícios final 3: 27 de setembro;

Benefícios final 4: 28 de setembro;

Benefícios final 5: 29 de setembro;

Benefícios final 6: 2 de outubro;

Benefícios final 7: 3 de outubro;

Benefícios final 8: 4 de outubro;

Benefícios final 9: 5 de outubro;

Benefícios final 0: 6 de outubro.

Para beneficiários com renda superior a 1 salário mínimo:

Benefícios finais 1 e 6: 2 de outubro;

Benefícios finais 2 e 7: 3 de outubro;

Benefícios finais 3 e 8: 4 de outubro;

Benefícios finais 4 e 9: 5 de outubro;

Benefícios finais 5 e 0: 6 de outubro.



INSS realiza pente fino nos benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está em processo de revisão de benefícios, o que pode levar ao corte no auxílio de milhares de beneficiários. Essa ação é realizada em parceria com o Governo Federal e o Ministério do Trabalho e Previdência, responsável pelas contribuições mensais dos trabalhadores, visando assegurar o funcionamento do Regime Geral da Previdência Social.

A Previdência Social é responsável por distribuir diversos benefícios aos segurados do INSS, incluindo pensões por morte, salário-maternidade, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, aposentadorias, entre outros ligados às Atividades Exclusivas de Estado.

Recentemente, foi revelado que o INSS está realizando uma análise minuciosa de seus benefícios, o que pode resultar na suspensão de auxílios para alguns beneficiários. Vamos detalhar como esse processo funcionará e quem corre o risco de perder seus direitos.

Um alerta, emitido pelo INSS na semana passada, informou que diversos brasileiros podem ter seus benefícios cancelados. A medida foi tomada após o Governo Federal iniciar uma operação para detectar possíveis fraudes no recebimento dos benefícios.

Nesse contexto, os segurados do INSS estão sendo submetidos a uma análise minuciosa para determinar se têm direito aos benefícios concedidos, como aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O governo planeja iniciar, em breve, uma revisão detalhada dos benefícios concedidos a milhões de brasileiros pelo INSS, com o objetivo de identificar irregularidades. No entanto, ainda não há uma data definida para o início dessa fiscalização. A expectativa é de que essa análise mais rigorosa possa recuperar até R$ 20 bilhões para os cofres públicos.

O Tribunal de Contas da União (TCU) foi responsável por iniciar este levantamento. Portanto, para evitar cortes ou, até mesmo, a perda do benefício, é fundamental que os beneficiários mantenham seus dados cadastrais atualizados. A convocação para a revisão exige a apresentação de exames de imagem, laudos médicos, registros de tratamento e receitas médicas com prescrições de tratamento.

