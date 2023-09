O banco digital Nubank, é considerado a maior instituição financeira do mundo e é amplamente conhecido por seu serviço disponível 24 horas que facilita qualquer tipo de transação para seus clientes. No entanto, recentemente, a fintech emitiu um comunicado urgente para alertar os usuários sobre uma situação preocupante. Saiba mais detalhes, a seguir, e entenda o que deixou os correntistas da fintech preocupados.

Nubank: por que tantos clientes estão assustados com o app. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Clientes apreensivos

O Nubank, uma das maiores instituições financeiras do mundo, é conhecido por seu serviço digital 24 horas que facilita transações para seus clientes.

No entanto, na última quarta-feira (27), a empresa emitiu um comunicado urgente para alertar os usuários sobre uma situação preocupante. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda o que deixou os correntistas da fintech preocupados.

Golpistas em Ação

Por meio de sua conta oficial no Instagram, a instituição financeira fez um alerta sobre golpistas que estão se passando por atendentes do Nubank. “Seja por telefone, e-mail ou SMS, uma coisa é certa: um golpista vai tentar de tudo para te fazer cair no golpe da falsa central de atendimento”, afirmou a companhia.

Os números oficiais de atendimento do Nubank, como ressaltado pela publicação, são 4020 0185 e 0800 591 2117, além do e-mail meajuda@nubank.com.br. Os golpistas, ao se passarem por atendentes, solicitam informações e transferências dos clientes sob o pretexto de confirmar operações ou evitar problemas.

Como os golpes funcionam?

Nessas situações, os criminosos conseguem obter dados sigilosos das vítimas ou até mesmo induzi-las a realizar transações financeiras. O Nubank, no entanto, reforça que os clientes não devem seguir essas orientações.

Como se prevenir?

O Nubank ressalta que nenhuma instituição financeira solicita informações privadas, como número de conta, senha ou códigos enviados por e-mail ou apps de mensagem. Além disso, o usuário nunca deve realizar uma operação financeira a pedido dos criminosos.

Caso receba uma ligação suspeita, o recomendado é interromper a comunicação, seja ela por texto ou chamada telefônica. Em seguida, entre em contato com o banco para confirmar a natureza e a veracidade do contato. É extremamente importante não clicar em nenhum link enviado ou baixar e instalar aplicativos sugeridos durante essas conversas.

