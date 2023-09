Nesta última semana, a Receita Federal disponibilizou a consulta do quinto lote da restituição do Imposto de Renda 2023. Este lote será direcionado para mais de 1 milhão de contribuintes e poderá contemplar os cidadãos que caíram na malha fina da Receita Federal. Entretanto, aos que caíram na malha — é possível sorrir novamente porque a Receita liberou uma grande surpresa para essas pessoas. Fique por dentro de todos os detalhes.

Quem caiu na malha fina tem chance de SORRIR de novo | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Receita Federal emite alerta para contribuintes

É válido ressaltar que este é o quinto lote da restituição do IR 2023. Haja vista que os demais quatro lotes já aconteceram nos últimos meses. O quinto lote está marcado para ser pago neste próximo dia 29. Os demais lotes foram pagos no mês de maio, junho, julho e agosto.

Dessa vez — os contribuintes que caíram na malha fina poderão receber os recursos pendentes. Entretanto, é importante ficar atento aos detalhes sobre o processo. Antes de tudo, é possível consultar os valores da restituição através do portal “Meu Imposto de Renda”.

Posteriormente basta consultar a restituição informando o número do CPF. Neste mês de setembro — os contribuintes que caíram na malha fina mas regularizaram a situação, poderão estar na lista dos mais de 1 milhão de cidadãos beneficiados.

Aos que caíram na malha fina e não regularizaram a situação, é o momento de regularizar isso. Caso contrário, poderão ter os valores recebidos somente nos primeiros meses de 2024 — é válido lembrar que os brasileiros que não receberam neste mês ainda podem receber os recursos nos próximos lotes de retificação.

Regularizando a situação

Os lotes residuais possuem ênfase nos brasileiros contribuintes que caíram na malha fina da Receita Federal. Mas que conseguiram regularizar a situação em tempo hábil. Os valores devem ser pagos a partir do dia 31 de outubro. É importante lembrar que estes lotes deverão ser pagos nos próximos meses.

Portanto, o cidadão que caiu na malha fina deverá regularizar a situação através do site da Receita Federal com o auxílio de um contador. A fim de corrigir as pendências — seja de documentos ou valores e conseguir obter os repasses referentes à Restituição do Imposto de Renda.

É válido ressaltar que o quão mais demorado for a entrega dos documentos e correção, maiores serão as chances dos contribuintes receberem seus valores somente nos primeiros meses de 2024. Portanto — todo cuidado é pouco.

Ademais, basta aguardar as próximas liberações que serão informadas pela Receita Federal. Fique atento em nosso portal a fim de saber todos os detalhes das próximas liberações e as datas específicas de cada lote liberado.

