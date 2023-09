Existem uma série de doenças que preocupam os cientistas — dentre elas a demência. Todos os anos milhares de pesquisas são realizadas a fim de conseguir entender mais sobre a condição, suas causas e prevenção. Falta de atividades físicas, dieta pobre em nutrientes e pressão alta são alguns fatores que acarretam na doença. Mas os cientistas descobriram uma nova doença que pode estar correlacionada com demência no futuro.

Ciência esta doença no passado é sinal de demência no futuro | Foto de Danie Franco na Unsplash

Pesquisadores abrem a porta para novas pesquisas

Os pesquisadores descobriram que uma nova doença está relacionada com o surgimento da demência no futuro. A pesquisa foi realizada com mais de um milhão de pessoas. O resultado é alarmante — haja vista que o risco de desenvolver a demência é quase que dobrada.

Portanto — com base nos estudos realizados, há uma ligação direta entre a demência e a depressão. Pessoas que tiveram depressão na juventude ou meia-idade, possuem chances quase que dobradas de desenvolverem demência no futuro.

A depressão acaba aumentando as chances de demência em 2,41 vezes. A depressão pode nem sequer surgir momentos antes da demência, mas basta ter aparecido nas idades citadas — para que posteriormente o paciente tenha um certo grau de inclinação.

Por incrível que pareça — os homens mostram um grau mais elevado de ligação entre ambas. Haja vista que os homens também sofrem depressão, e de acordo com estudos, em alguns casos muito mais profundos que as mulheres.

Leia mais: Açúcar com cocô de rato: Anvisa já confirmou e proibiu; entenda

É importante ter cuidado com os sinais

Até então, estar deprimido ou com o humor “depressivo” era um sintoma recorrente de demência. Haja vista que posteriormente após estudos — ficara comprovado que a doença mental não se trata de um quadro de demência em si, mas de uma condição pré-existente.

Portanto, é importante estar atento a alguns fatores que se conectam à condição. Bem como os fatores de risco em comuns — que é o principal aspecto a ser observado.

Além disso, mudanças no comportamento devem ser vistos com bastante atenção. Bem como isolamento, retraimento social e paralelos. Os próximos estudos devem buscar mais informações acerca da relação entre as duas doenças.

Haja vista que se tudo caminhar como apontam as pesquisas — o risco da demência e até mesmo a condição pode ser amenizada mediante o tratamento precoce da depressão.

Lembrando que os cientistas afirmam que o melhor tratamento ainda é psicológico, sem a necessidade dos remédios. Exceto em casos mais graves na qual somente uma conversa ou terapia alternativa não resolva. Haja vista que é importante ter total atenção quanto a estes detalhes para evitar males piores futuramente.

Leia mais: BOMBA de bem-estar: como a serotonina melhora sua vida