Jornalista coloca privacidade de Neymar em jogo e revela suposta amante

Ao que parece, a vida extracampo do jogador de futebol Neymar continua atraindo mais holofotes da imprensa especializada do que suas atuações dentro dos gramados. Em recente notícia divulgada por um jornalista espanhol, o craque estaria em mais um relacionamento paralelo enquanto estava noivo de Bruna Biancardi, que está grávida do atleta. Entenda mais detalhes, logo a seguir e descubra quem é a suposta amante de Ney.

Jornalista espanhol revela suposta amante de Neymar. | Foto: Reprodução.

Craque em xeque

O craque da Seleção Brasileira de Futebol, Neymar, está mais uma vez em destaque nas manchetes da imprensa internacional. Segundo o jornalista espanhol Jordi Martin, do programa “Amor y Fuego”, o jogador suspostamente teria um caso com uma outra brasileira, enquanto seguia o noivado com Bruna Biancardi, que, por sua vez, espera um filho do atleta.

Continue a leitura, logo abaixo, e descubra quem está sendo apontada como o mais novo affair do craque dos gramados.

Neymar é fotografado em festa na Espanha

Segundo informações de Martin, uma das mulheres fotografadas com Neymar numa festa na Espanha é a brasileira Carola Gil. As fotos foram tiradas na semana passada e, de acordo com o paparazzi, Neymar e Gil mantêm um relacionamento secreto há algum tempo.

Jordi Martin garante que “Neymar tem um caso amoroso paralelo ao seu relacionamento com Bruna Biancardi. A outra mulher é Carola Gil, brasileira, moradora de Barcelona e garçonete. Eles estão juntos há vários meses. Carola viajou para Paris diversas vezes no último ano para encontrar Neymar,” informou o jornalista espanhol na última terça-feira (26).

Carola Gil está sendo apontada como suposta amante do jogador Neymar. | Foto: Reprodução / Jogada10

Jordi acrescentou que Carola Gil é grande amiga da cantora e atriz argentina Martina Stoessel, conhecida como Tini, muito popular também na Espanha. Entretanto, Carola Gil é mais conhecida pelo público espanhol como Carola Díaz, e tem quase 200 mil seguidores em suas redes sociais, onde compartilha sua vida em Barcelona. Entre seus seguidores estão nomes como o atacante brasileiro do Real Madrid, Vini Jr, a própria Bruna Biancardi e, é claro, Neymar.

Enigmas nas redes sociais

Depois das declarações de Jordi, Neymar, jogador da Seleção Brasileira e do Al-Hilal (ARA), publicou várias postagens misteriosas no Instagram. Em uma delas, ele aparece com a mão no rosto e a legenda “mood day” (humor do dia, em português).

Biancardi para de seguir Neymar no Instagram

Nas últimas semanas, Bruna Biancardi parou de seguir Neymar no Instagram e até apareceu sem sua aliança num vídeo. Bruna, que está grávida de Neymar, expressou sua decepção ao vê-lo com duas mulheres numa festa.

Supostos casos extraconjugais são recorrentes

Esses acontecimentos surgem três meses após um grande escândalo envolvendo Neymar. Na época, foi divulgado que o jogador tinha se envolvido com uma influenciadora digital na véspera do Dia dos Namorados. O episódio levou Neymar a pedir desculpas públicas a Biancardi.

*Com informações do Jogada10