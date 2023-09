INSS emite aviso HOJE (28) e anima TODOS os segurados

E a quinta-feira (28) começa com uma notícia animadora para segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Tanto aposentados como pensionistas já sabem quando irão receber seus respectivos benefícios previdenciários. Continue a leitura, logo abaixo, e descubra em qual data seu repasse será depositado em sua conta.

Ótima notícia para beneficiários

Aposentados e pensionistas podem finalmente ter motivos para muita comemoração, após uma notícia muito aguardada do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ser confirmada nesta quinta-feira (28).

Se você faz parte desse grupo, aconselhamos que continue a leitura a seguir, para saber das atualizações sobre os benefícios da Previdência.

Novidades animadoras para hoje

Nesta quinta-feira (28), um momento altamente esperado pelos aposentados e pensionistas finalmente chegou: mais um lote de pagamentos foi liberado, seguindo o calendário estabelecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Como de costume, os benefícios são distribuídos de acordo com o valor recebido. A divisão ocorre entre aqueles que ganham até um salário mínimo e os que têm rendimentos acima desse valor. Além disso, é importante destacar o papel do Número de Identificação Social (NIS): cada número determina um dia específico para o recebimento do benefício. Hoje, os favorecidos são aqueles com rendimentos até R$1.320 e cujo final do NIS é 4.

A seguir, confira o quadro com o cronograma de repasses dos benefícios previdenciários a todos os segurados.

Conforme apurado pelo portal Uol, cerca de 37 milhões de aposentados estão sendo beneficiados com esses pagamentos mensais no ano de 2023. Os depósitos costumam ser realizados no final do mês, um período em que muitos enfrentam dificuldades financeiras.

O que é o INSS?

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), um dos programas governamentais mais significativos do país, atende tanto os trabalhadores formais quanto aqueles que já conquistaram o direito ao descanso após anos de contribuição.

Em 2023, o INSS apresentou estatísticas significativas. Em março, foram indeferidos 432,6 mil benefícios, um aumento considerável em relação a janeiro, quando 264,8 mil benefícios foram indeferidos. Esses dados demonstram a rigorosidade do processo de análise pelo qual passam os pedidos de benefícios.

Além disso, houve uma mudança notável na proporção de pessoas em idade ativa para cada idoso. Há um século, a proporção era de 13 para um. Em 2023, essa proporção caiu para quatro para um. Este dado evidencia o envelhecimento da população e o consequente aumento no número de segurados do INSS.

