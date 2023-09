NOVA barra do WhatsApp chama atenção de desenvolvedores; veja o que é

Já não é mais novidade que o site WABetaInfo, especializado em antecipar em primeira mão todas as futuras atualizações que o WhatsApp costuma lançar, traz uma notícia nova a cada semana, já que o aplicativo segue investindo pesado em inovações no ano de 2023, visando, principalmente, uma melhor na experiência do usuário. Desta vez, os blogueiros do site de tecnologia descobriram futuros recursos que tornarão os bate-papos mais ágeis e fáceis de se encontrar na plataforma da Meta. Saiba mais detalhes, logo abaixo.

WABetaInfo descobre novos recursos que devem ser lançados pelo WhatsApp em breve. | Foto: Reprodução

Novidades pela frente?

No último artigo da WABetaInfo sobre a atualização do WhatsApp beta para Android 2.23.14.7, foi anunciado um novo recurso em desenvolvimento: a capacidade de filtrar conversas diretamente na lista de chats.

Continue a leitura, a seguir, e entenda quais novas mudanças estão para chegar no aplicativo de mensagens mais baixado do mundo.

Filtro de conversas na lista de chats

Com esse recurso, o WhatsApp pretende oferecer aos usuários uma ferramenta melhor para filtrar seus bate-papos com base em sua categoria. Em vez disso, com a atualização do WhatsApp beta para Android 2.23.19.7, o site especializado em atualizações do app anunciou um novo recurso de filtro de chat em grupo destinado a fornecer aos usuários uma ferramenta para gerenciar melhor suas conversas em grupo.

O recurso ainda está em desenvolvimento no aplicativo Android, mas segundo os blogueiros, o WhatsApp está trabalhando para trazer o mesmo recurso para uma futura atualização do WhatsApp Web. Confira uma prévia do que pode ser lançado em breve, segundo o WABetaInfo.

3 filtros e barra lateral

Como você pode ver na captura de tela, logo acima, a interface é muito semelhante à que está atualmente em desenvolvimento no WhatsApp para Android: aparecem três filtros diferentes que permitirão aos usuários organizar melhor seus bate-papos com base em mensagens não lidas, conversas pessoais e chats em grupo. Além disso, o WhatsApp planeja trazer uma nova barra lateral reformulada, que é muito semelhante à disponível no aplicativo nativo do WhatsApp para Windows.

Agilidade para encontrar conversas específicas

A implementação de um recurso que permite aos usuários filtrar seus bate-papos mostrando apenas conversas pessoais e chats em grupo definitivamente oferece uma organização aprimorada: separar esses dois tipos de bate-papos certamente permite aos usuários encontrar rapidamente certas conversas. Na verdade, esses filtros fornecem uma navegação eficiente e facilitam para os usuários localizar e se envolver nas conversas certas.

Atualizações confirmadas do WhatsApp

A barra lateral com guias oferece aos usuários capacidades de navegação aprimoradas, pois fornece uma maneira clara e organizada de se mover pelas várias seções do WhatsApp Web. No momento, o WhatsApp planeja introduzir estas guias: Chats, Status, Canais, Comunidades, Arquivo e Mensagens Estreladas. A nova barra lateral e o recurso de filtro de chat em grupo estão em desenvolvimento e serão lançados em uma futura atualização do WhatsApp Web.

*Com informações do WABetaInfo.

