Ninguém VIU AINDA: 6 profissões que podem ser criadas a qualquer momento

Durante a história da humanidade — diversas revoluções surgiram e com elas novas profissões. O mundo está encarando mais uma revolução, dessa vez da tecnologia e inteligência artificial. Com o advento dessa nova “era” algumas profissões que não existem podem ser criadas a qualquer momento — com base em demandas já existentes! Conheça as 06 profissões que por mais que não existam — a qualquer momento podem ser criadas.

Especialista em Realidade Virtual

Atualmente profissionais de áreas específicas atuam diretamente na criação de ambientes virtuais. Entretanto — em razão da alta demanda, brevemente devem surgir vagas direcionadas para especialistas na área. Isto é: profissionais especializados no segmento — a fim de não somente criar ambientes digitais como participar de projetos e manutenções de trabalhos paralelos.

Profissional da IoT

Trata-se de uma sigla para descrever Internet Of Things. Profissionais do segmento devem analisar dados e métricas relacionados aos dispositivos interconectados. O intuito é promover a acessibilidade das casas inteligentes, através dos ambientes digitais conectados entre si.

Talker

Por mais que ainda não existam os profissionais, há alguns parecidos. Os Talkers são profissionais que auxiliam os idosos de maneira virtual. Servindo de companhia para essas pessoas através das redes. Criando laços e auxiliando nos cuidados emocionais.

Agricultura Digital

Trata-se de profissionais específicos em áreas já existentes. Bem como os profissionais que atuam diretamente na implementação de tecnologia agrícola nos solso mundiais. A fim de promover o cultivo, aumentando a eficácia e sustentabilidade dos produtos produzidos. De semelhante modo a algumas empresas que atuam no exterior — cujo os motoristas de maquinários pesados realizam todas as ações através de um “quarto” como em um videogame.

Detetive virtual

Em suma, já existe. Entretanto, muitos atuam de maneira sigilosa e até mesmo em secreto. Trata-se de profissionais que possuem como intuito desvendar crimes ou casos na internet. Até mesmo crimes que sejam passados para o lado físico. Através de IPs, endereços de rede, etc.

E por fim — a grande maioria das profissões estão interligadas à internet. Logo — uma outra profissão ou matéria poderá surgir em breve. Na verdade, moldar algo já existente. O profissional de ética tecnológica. A fim de que todos os avanços da tecnologia aconteçam de maneira totalmente programada — isto é, dentro de padrões estipulados.

Essas profissões ainda não existem, mas em razão da demanda a qualquer momento poderá surgir. Haja vista que se trata de profissões que são realizadas de maneira paralela, sem que haja uma determinada formalidade e muito menos cursos específicos que formem profissionais da área.

Portanto, o advento da tecnologia já chegou e tudo indica que nos próximos anos mais e mais avanços sejam protocolados em todo o mundo, inclusive no Brasil.