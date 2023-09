15 aparelhos perderão acesso ao WhatsApp em breve; veja quais

O WhatsApp já se tornou o aplicativo mais utilizado quando o assunto é mensagens instantâneas, ele conseguiu um feito inédito: conectar pessoas em qualquer parte do mundo. E o melhor disso, que agora, isso pode ocorrer de várias maneiras, por mensagens de texto, voz e até mesmo por vídeo. Mas o lado ruim disso tudo é que para isso ser possível, é necessário que os sistemas dos celulares estejam se atualizando sempre, por conta disso, 15 aparelhos não poderão mais rodar o mensageiro em breve, saiba quais são.

Por que os aparelhos não irão mais rodar o WhatsApp?

Isso acontece nem tanto pelos aparelhos, mas pela versão Android ou iOS instalada neles. Portanto, os aparelhos que não recebem mais atualizações de sistemas, acabam ficando sem acesso ao mensageiro, já que para usar os novos pacotes de segurança e de atualizações, é necessário ter um sistema operacional atualizado.

E para o WhatsApp seria perigoso permitir que até mesmo sistemas que não recebem mais atualizações, conseguissem utilizar o mensageiro, pois isso poderia facilitar bastante a vida dos criminosos digitais, que usam qualquer brecha para atacar.

Além disso, um dos pilares do WhatsApp é a criptografia de ponta a ponta, além da privacidade dos seus usuários. E como salientado, sem as devidas atualizações, tudo isso fica comprometido.

O que fazer para continuar utilizando o WhatsApp?

A primeira alternativa que há, é tentar atualizar o sistema do celular, para uma versão mais recente, caso isso não seja possível, será preciso trocar de aparelho celular de fato, caso o usuário prefira, pode usar o antigo para obter desconto no novo.

Mas caso comprar um aparelho na loja não seja uma opção, o usuário ainda pode tentar comprar um aparelho usado, em grupos do Facebook há vários, mas sempre é importante ter cuidado com a procedência deles.

Por fim, caso as opções anteriores não sejam viáveis, caso o usuário tenha um comprador, pode utilizar um emulador de Android nele e instalar o WhatsApp, feito isso, basta usar o WhatsApp normalmente.

Quais aparelhos irão parar de funcionar?

Lembrando que isso vai acontecer, pois para utilizar o mensageiro, será necessário ter uma versão do Android superior a 5.0, do iOS, superior a versão 12 ou a 2.5.0 se tratando do KaiOS.

Galaxy Note 2

Galaxy S2

Galaxy Nexus

Galaxy Tab 10.1

Nexus 7

One

Desire HD

Sensation

Xoom

Droid Razr

Optimus 2X

Optimus G Pro

Xperia Z

Xperia S2

Xperia Arc 3

