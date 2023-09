Lista secreta de contatos “excluídos” existe em seu WhatsApp

O WhatsApp vem passando por uma série de modificações nos últimos dias e inúmeras funcionalidades são adicionadas ao mensageiro, embora milhões de usuários façam uso do aplicativo diariamente, a maioria não sabe tudo que ele disponibiliza. Um exemplo disso, é uma lista “secreta” com os contatos que o usuário acabou excluindo em algum momento e para achá-la é super fácil, confira.

Saiba como acessar a lista secreta com os contatos excluídos do seu WhatsApp | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A lista secreta contém o quê?

Na lista em questão, há todos os usuários que foram bloqueados em algum momento pelo titular da conta, ter acesso a lista é crucial em alguns momentos, para se for o caso, desbloquear a pessoa ou então, só manter da maneira que estava. Lembrando, que o processo para realizar o bloqueio de alguém é bem simples, basta:

Entrar na conversa com o usuário que deseja bloquear;

Clique no nome da pessoa;

Irá aparecer uma nova tela, desça um pouco e clique em “bloquear contato”;

Pronto, ele já ficará bloqueado.

Ao bloquear alguém, o usuário em questão não consegue mais entrar em contato com a pessoa que realizou o bloqueio, além disso, a foto de perfil desaparece. Mas o sinal que alguém está bloqueado de fato, é ao enviar a mensagem e ela nem chegar ao destinatário.

Como ver a lista secreta com os números bloqueados?

Para ver a lista secreta é bastante fácil, lembrando que o processo pode ser feito tanto pelo celular android quanto pelo celular com o sistema iOS, é bastante parecido. Basta:

Entrar no WhatsApp;

Clique em configurações;

Clique em conta e após isso em “privacidade”;

Basta descer até a o botão “bloqueados” e após isso será possível visualizar a lista de contatos bloqueados.

A lista é bastante intuitiva, mostra o número do contato e caso tenha, a foto de perfil também. Lembrando, que lá irá constar todos os contatos bloqueados, mesmo que já tenha passado anos.

É possível desbloqueá-los?

Não seria interessante para o WhatsApp não permitir que os usuários não pudessem mais desbloquear os contatos, então, uma funcionalidade para isso também foi adicionada ao aplicativo.

Basta na tela anterior, onde há os contatos, clicar no ícone do usuário e após isso, desbloquear. Com poucos cliques é possível realizar o procedimento em questão.

Portanto, sempre que precisar bloquear alguém, faça isso. Caso queira fazer isso pois o usuário tentou aplicar algum golpe, aproveite e também realize a denúncia para o WhatsApp, com isso, evitará que outras pessoas sofram golpes, pois caso o WhatsApp comprove que o perfil tentou enganar outros usuários, ele poderá ser banido da rede.

