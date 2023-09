Código 0473: recebeu ele no WhatsApp? Mate a curiosidade

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais utilizados em todo o mundo, definiu o ano de 2023 como o período onde mais está implementando atualizações. No entanto, não é apenas a plataforma de mensagens que está em constante evolução, mas seus usuários, também. Se os emojis se transformaram em uma forma adicional de se expressarem no aplicativo, ou prática que se transformou em tendência é a utilização de códigos. Curioso? Saiba mais detalhes, a seguir, sobre o que há por trás dos números enviados pela plataforma da Meta.

Saiba mais detalhes sobre o que há por trás dos números enviados pela plataforma da Meta, WhatsApp. | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Códigos obscuros de comunicação

Nos dias atuais, é comum vermos o surgimento de tendências e códigos nas redes sociais e apps como o WhatsApp, principalmente trocados entre os jovens. O universo digital tem se mostrado um cenário perfeito para a geração de novos símbolos e significados, muitas vezes escapando à percepção daqueles que não estão totalmente imersos no mundo online.

O WhatsApp, como uma das principais plataformas de mensagens globais, não escapa dessa tendência. Recentemente, um número em particular tem chamado a atenção e se transformado em uma espécie de código secreto, especialmente para a geração mais jovem. Você já se deparou com o “0473” sendo empregado no WhatsApp? Continue a leitura, logo abaixo e saiba o seu significado.

Leia mais: WhatsApp tem novidades quentinhas: veja o que mudou

O significado oculto do “0473” no WhatsApp

Por vezes, os números compartilhados pelos adolescentes podem surpreender os adultos. Às vezes, é realmente importante verificar as conversas no WhatsApp e solicitar códigos específicos. Isso é exatamente o caso do número “0473”. Você já percebeu essa sequência de números em algum bate-papo?

Se sim, saiba que essa pessoa está pedindo apenas um abraço virtual. O número “0473” é como se fosse uma abreviação de “Me abrace, por favor.” Ele é usado para expressar carinho, afeto ou apoio a alguém. Por exemplo, você pode utilizar esse código para consolar um amigo que está se sentindo triste ou que precisa de um gesto de carinho. Sendo assim, ele pode ser utilizado em frases como: “Preciso do seu amor 0473”, “Você é meu coração 0473” ou “Estou me sentindo triste 0473”. O contexto da conversa determina a maneira como esse código é aplicado no WhatsApp.

Exemplos de utilização do “0473”

“Estou me sentindo triste 0473”

“Preciso do seu amor 0473”

“Você é meu coração 0473”

“Tenha um ótimo dia 0473”

“Amo você 0473”

Outros códigos utilizados no WhatsApp

Além do “0473”, existem outros códigos empregados no WhatsApp para expressar uma variedade de sentimentos. Aqui estão alguns exemplos:

831: “Eu te amo”

7642: “Eu te quero”

142423: “Eu te amo para sempre”

9741: “Eu te amo para sempre”

1314: “Eu te amo”

Código inofensivo

O número “0473” é uma forma simples e afetuosa de expressar sentimentos em relação a alguém no WhatsApp. Se você deseja demonstrar que se importa com alguém, considere usar esse código carinhoso.

No entanto, não se culpe em ter se preocupado com algo que, ao que tudo indica, não se passava de uma forma ‘resumida’ em se demonstrar carinho. A constante vigilância ao que seus filhos consomem na nova era digital, por exemplo, continua se mostrando uma prática necessária para protegê-los de golpes e eventuais “ciladas” virtuais as quais eles estão diariamente expostos, como conteúdos inapropriadas para menores.

Leia também: Extensão permite ativar “modo anônimo” do WhatsApp; confira